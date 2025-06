As seis melhores séries recentes para maratonar antes de junho acabar

Existe uma grande oferta de conteúdo espalhada por uma miríade de plataformas de streaming. Mais do que nunca, a curadoria amistosa de outros seres humanos se faz necessária para servir como um farol no meio de tanta opção.

Com muita alegria, compartilho na coluna de hoje algumas boas séries que acompanhei ao longo dos últimos meses, meio que passando a régua para você garantir que assistiu às melhores produções do showbiz mundial em 2025 até aqui.

'Seus Amigos e Vizinhos'

Onde: Apple TV

Jon Hamm interpreta um cidadão de meia-idade que acaba perdendo um emprego prestigioso após se envolver romanticamente com uma colega de trabalho. Antes disso, já estava sofrendo graças a um problemático divórcio. Mas para desanuviar, ele decide investir seu tempo com um novo hobby: assaltando os vizinhos grã-finos.

'The Studio'

Onde: Apple TV

Seth Rogen lidera um elenco estelar para fazer uma comédia com características impensáveis: dentre elas, o fato de ser adoravelmente engraçada. A série mostra os bastidores mais patéticos da indústria cinematográfica e traz tantas participações especiais impactantes que parece até especial do Roberto Carlos no fim de ano.

'Uma Família Perfeita'

Onde: Disney+

Ellen Pompeo fez fama e fortuna em 'Grey's Anatomy', e se fosse brasileira teria sido uma das melhores protagonistas de novelas das 19h de todos os tempos. Aqui ela interpreta uma mãe engajada socialmente que decide adotar uma quarta criança. Ela e o marido passam a desconfiar que a garota na verdade é uma adulta psicopata que pretende exterminar seus outros filhos. Parece filme de terror, mas é bem mais interessante que isso. E inspirada em fatos reais, trazendo as versões tanto da família quanto da menina. Sobre esse assunto, ainda tem o documentário 'O Curioso Caso de Natalia Grace' na Max.

'The Pitt'

Onde: Max

Noah Wyle interpreta o chefe de uma emergência em um hospital bastante movimentado de Pittsburgh. Os personagens são todos muito carismáticos e você acaba sendo envolvido pelas tramas rocambolescas que se desenrolam no ritmo da timeline do TikTok. A ideia é mostrar 15h de plantão em tempo real, cada episódio abordando uma hora. Isso estabelece um frenesi dopamínico que mantém o telespectador afastado do celular durante o tempo todo da exibição, uma raridade hoje em dia.

'Pulse'

Onde: Netflix

Willa Fitzgerald é a ótima protagonista desse drama médico que dá uma atenção especial à vida íntima dos doutores de um hospital durante uma crise climática em Miami. A protagonista se torna Chefe dos Residentes após fazer uma denúncia contra o chefe anterior. É mais ou menos o que aconteceria se a autora best seller Colleen Hoover escrevesse uma temporada de 'ER'.

'Pablo & Luisão'

Onde: Globoplay

Aílton Graça, Dira Paes e Otavio Muller nos papéis de suas vidas. A infância de Paulo Vieira narrada pelo próprio, com muito humor e ternura. Tanto no conceito quanto na execução, é a melhor série do ano até aqui -e também o produto mais impactante que o Globoplay já colocou no ar desde a festa indiana do BBB 21. Apaixonante.

