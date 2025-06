Juiz reconhece falsificação de assinatura de Hickmann e extingue dívida

A Justiça paulista reconheceu a falsificação de uma assinatura de Ana Hickmann e anulou a cobrança de uma dívida de R$ 1,2 milhão movida por um banco.

O que aconteceu

O juiz Christopher Alexander Roisin considerou que as assinaturas foram falsificadas a partir de laudos periciais. "As conclusões são claras e não abrem margem para interpretação diversa, reputando-se, portanto, que as assinaturas e rubricas foram, de fato, falsificadas, sendo medida de rigor a extinção do título executivo extrajudicial", decidiu.

O laudo pericial citado pelo juiz confirma a falsificação da assinatura. "É falsa a assinatura e as rubricas apostas na cédula de crédito bancário [...] atribuídas ao punho escritor de Ana Lucia Hickmann Correa em face dos padrões gráficos de confronto por ela fornecidos", diz o documento.

Em outro documento, a perita reiterou que as assinaturas foram falsificadas. Ela confirmou a falsificação das assinaturas em resposta aos quesitos, ou seja, as perguntas técnicas das partes durante o processo. ": As assinaturas são divergentes. Houve falsificação da assinatura e rubricas atribuídas a Embargante", disse.

O contrato, de 2022, também continha a assinatura de Alexandre Correa, segundo a assessoria da apresentadora. "A apresentadora agora busca esclarecimentos sobre a autoria dos crimes", diz nota.

Splash procurou a assessoria de imprensa do Banco do Brasil, caso a instituição deseje comentar o caso. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.