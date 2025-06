Ainda sem previsão de alta, Benedito Ruy Barbosa tem quadro estável

Benedito Ruy Barbosa, 94, segue internado na ala da UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O que aconteceu

Em novo boletim médico encaminhado para Splash, o Hcor afirma que a saúde do dramaturgo é estável. "O Hcor informa que o dramaturgo Benedito Ruy Barbosa apresenta um quadro clínico estável e que permanece internado na ala da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinada a pacientes de menor complexidade e gravidade".

Ainda de acordo com a nota, Benedito segue sem previsão de alta. O autor de novelas como "Pantanal" e "Renascer" está internado desde o dia 20 de maio.

O autor foi diagnosticado com uma "agudização" do quadro de insuficiência renal crônica. Sua última aparição pública foi em janeiro, quando compareceu ao casamento de um neto e surgiu em uma foto com Edmara.

Nessa ano, o novelista se mudou de Sorocaba (SP), onde tinha um sítio, para a capital paulista. "Ele é teimoso, se dependesse dele, ele continuaria morando lá. Na cidade, o acesso a médicos é facilitado. Ele cansou, já não pensa em trabalhar. Segue lúcido, com saúde, mas mais fraquinho. Precisa de assistência integral", disse a atriz Paula Barbosa, neta de Benedito, ao jornal O Globo em janeiro.