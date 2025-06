Vocalista da banda Desejo de Menina segue preso após audiência de custódia

Lenno Ferreira, cantor da banda Desejo de Menina, segue preso após realização de audiência de custódia. Splash teve acesso à decisão.

O que aconteceu

Juíza Lessandra Nara Torres Silva, do Tribunal de Justiça da Paraíba, conduziu a audiência. "Sobre o tratamento dado pela autoridade policial disse que nada tem a reclamar sobre a conduta da Polícia por ocasião da sua prisão", escreveu a magistrada.

TJ determinou que o músico seja levado para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa, até que a comarca de Santa Maria da Boa Vista realize a transferência para Pernambuco.

A Justiça paraibana não teria como agir diferente, pois a competência para decidir sobre eventual revogação de prisão é da Justiça Pernambucana. A audiência de custódia transcorreu dentro do que se esperava. Edson Jorge Batista Junior, advogado que acompanhou audiência

Acusação

Lenno foi preso na madrugada de hoje, em João Pessoa (PB), durante uma operação conjunta das Polícias Civis da Paraíba e de Pernambuco. A prisão aconteceu logo após o término de uma apresentação do cantor.

Músico é acusado de homicídio culposo no trânsito e embriaguez ao volante. O acidente aconteceu no dia 5 de maio de 2025, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

Artista dirigia carro de luxo quando colidiu com uma van. Uma mulher de 33 anos morreu e outras sete pessoas ficaram feridas.