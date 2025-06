Tudum 2025: Netflix anuncia trailers de sucessos como 'Round 6' e 'Stranger Things'

Novidades fresquinhas foram anunciadas no Tudum, evento anual da Netflix que ocorreu no sábado, 31, diretamente de Los Angeles. A edição, transmitida ao vivo pela plataforma, teve anúncios muito aguardados pelos fãs de séries e filmes.

A apresentação ficou a cargo da protagonista de romances queridinhos dos brasileiros, Sofia Carson, que estrelou filmes como Continência do Amor (2022) e o mais recente, A Lista da Minha Vida (2025). Para embalar a noite, Hanumankind e Lady Gaga se apresentaram.

O show da diva pop teve, inclusive, uma surpresa: o anúncio da participação da cantora na segunda temporada de Wandinha, convidada para viver Rosaline Rotwood, uma professora lendária da escola Nevermore.

Os anúncios de séries

O trailer da terceira e última temporada do sucesso sul-coreano Round 6 foi exibido para o público, com spoilers de alguns jogos infantis, como pula corda.

Outra atração que ganhou data de estreia e trailer foi Stranger Things. A quinta e última temporada será dividida em três volumes: a primeira parte sai em 26 de novembro, a segunda, em 25 de dezembro, e o episódio final em 31 de dezembro deste ano, todos às 22h pelo horário de Brasília.

A série live-action de One Piece ganhará uma segunda temporada em 2026. A produção, saída do mangá de mesmo nome, ganhou um novo integrante na segunda temporada, Chopper, cujas primeiras imagens foram anunciadas no Tudum.

Outro destaque foi a apresentação dos primeiros seis minutos da próxima temporada de Wandinha. A irmã mais velha da Família Addams começa a segunda parte da sua história presa no porão de um serial killer.

Novidades no mundo dos filmes

Guillermo del Toro retorna com um clássico da literatura em forma de filme. Frankenstein estreia em novembro com grandes nomes de Hollywood: Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth.

A franquia Knives Out ganha um novo filme em 12 de dezembro. A Netflix anunciou a estreia de Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out, estrelado por Daniel Craig ainda no papel do detetive Benoit Blanc.

Aos fãs de comédia, Um Maluco no Golfe 2 é a sequência dos filmes de 1996 que conta a história de Happy Gilmore, um aspirante a jogador de golfe. Estrelado por Adam Sandler, o filme se passa 30 anos depois do primeiro e estreia em 25 de julho. Veja o trailer.