TUDUM 2025: Lady Gaga faz apresentação bizarra em evento da Netflix

Nome confirmado no elenco da 2ª temporada de "Wandinha", a cantora norte-americana Lady Gaga fez uma apresentação divertida e bizarra durante o TUDUM 2025.

O que aconteceu?

A cantora subiu ao palco dentro de um caixão, escrito "Aqui Jaz a Mother Monster", apelido usado pela cantora durante sua carreira. Logo após os primeiros acordes de "Zombieboy", a tampa do local se abre e a cantora surge acompanhada de Mãozinha.

No palco, ela fez questão de dançar com bailarinos trajados como os personagens, e até mesmo subiu em uma mesa com cabeças do personagem Gomez Addams. No momento em questão, a atriz Jenna Ortega também participou da cena.

Lady Gaga cantou velhos e novos sucessos de sua carreira, como é o caso de "Bloody Mary", que ganhou as redes sociais com vídeos editados da série da Netflix. A cantora também apresentou "Abracadabra", seu maior hit do álbum "Mayhem".

Gaga fará parte do elenco do 2º ano da série, cuja personagem se chamará Rosaline Rotwood. De acordo com a Netflix, ela viverá uma lendária professora da Nevermore Academy.