TUDUM 2025: Confira os principais anúncios do evento da Netflix

Durante o TUDUM 2025, que aconteceu na noite de hoje, a Netflix revelou diversas prévias das suas produções. Além dos sucessos de "Round 6", "Stranger Things" e "Wandinha", o streaming divulgou também detalhes dos próximos projetos.

"Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out"

Terceiro filme da franquia "Knives Out", novo filme dirigido por Rian Johnson estreia em 12 de dezembro. O longa conta o retorno de Daniel Craig como o detetive Benoit Blanc, e com um elenco de peso: Glenn Close, Josh O'Connor, Jeremy Renner, Josh Brolin, Mila Kunis, Andrew Scott, Thomas Haden Church e Cailee Spaeny.

Na trama, Blanc enfrenta um mistério ainda mais perigoso que, obviamente, pode custar a vida de todos ao seu redor.

"One Piece"

Além de mostrar detalhes das gravações da 2ª temporada, o elenco de "One Piece" apresentou o personagem Tony Tony Chopper. No anime, ele faz parte da tripulação dos Chapéus de Palha ao lado de Luffy e seus amigos.

A atriz Mikaela Hoover será a voz oficial do personagem e também servirá como modelo de captura facial. No vídeo apresentado no evento, a Netflix mostrou Chopper interagindo com o público.

Primeira cena de Tony Tony Chopper em "One Piece" Imagem: Reprodução/Netflix

"Dinheiro Suspeito"

Ben Affleck e Matt Damon estrelam "Dinheiro Suspeito", novo filme de ação da Netflix, que ganhou o primeiro trailer no evento. Além da dupla, Steven Yeun, Catalina Sandino Moreno e Sasha Calle integram o elenco.

O filme acompanha uma equipe de policiais que acabam em uma emboscada ao investigarem um local que serve de esconderijo para dinheiro roubado. Ao enfrentarem forças superiores, o grupo precisará se unir e também duvidar sobre em quem podem confiar.

"Frankenstein"

Novo filme de Guillermo del Toro, "Frankenstein" será uma nova versão do clássico escrito por Mary Shelley. O longa ganhou o primeiro trailer durante o TUDUM e contou com a presença dos atores Oscar Isaac e Mia Goth.

Isaac viverá Victor Frankenstein, o grande criador da criatura que irá assombrar toda a população da cidade. Na adaptação, o Monstro será vivido por Jacob Elordi.