'Título de galã nunca passou pela minha cabeça', diz Murilo Benício

Murilo Benício, 53, afirmou que "nunca" quis ser alçado ao título de galã de novelas. Em entrevista ao "Alt Tabet", do Canal UOL, o ator destacou que não quis limitar sua trajetória à beleza estética e que até chegou a dar traços aos seus personagens que afastassem esse rótulo de sua carreira.

O ator disse que desde o início de sua vida artística buscou se afastar do rótulo de galã. "Lembro que quando a Globo começou a achar que eu era galã, ia fazer 'Chocolate com Pimenta', eu falei: vou fazer [o personagem com] uma voz desafinada e criar situações em que ele seja um cara muito covarde pra dar uma quebrada nesse negócio de galã'. Nunca nem passou pela minha cabeça esse título de galã e não queria em algum momento ser confundido com isso com tantas coisas que eu queria fazer".

Mesmo rejeitando o título, Murilo é um dos principais nomes da televisão brasileira e credita o sucesso à verdade que busca transmitir em seus personagens. "O que faz uma pessoa chamar a atenção, e isso pode ser confundido com galã, é trabalhar com sinceridade. Nunca escorregou uma lágrima de um olho meu em uma cena que não fosse verdadeira. Eu me emocionava em cena. Busquei muito essa coisa da verdade porque é a única que você vai segurar no final das contas. Se você é galã uma hora vai ficar velho e perder o título. O que te segura é a verdade dada aos personagens".

Avesso à fama, ele diz que o lado ruim de ser uma pessoa pública é a perda da privacidade, ao mesmo tempo em que fica contente com o carinho dos fãs. "Gostaria de ter minha privacidade, mas parece que o Brasil inteiro é minha família. Posso ir para qualquer lugar, vai passar alguém e falar: 'opa, Murilo'. É uma coisa muito legal da fama, as pessoas sorriem para você".

Murilo revela novela que mais exigiu dele: 'Chorava de cansaço'

Benício destacou que interpretar gêmeos em "O Clone" (2002) demandaram uma entrega muito grande e isso o deixava cansado. "Não era nada relacionado a composição, a como eu atuava, era o grau de cansaço que eu sentia. Eu chorava de cansaço em casa, porque fazia um lado e o outro, e isso demandava muito física e emocionalmente. Era uma novela grande".

Benício diz que cachê não é mais prioridade

Murilo elencou a ordem dos fatores que o fazem aceitar um personagem: direção, história, elenco e dinheiro. "O dinheiro vem por último, não que seja pouco que eu peço, mas acho que e essa ordem. Tem filmes que eu fiz por um quinto do que eu pediria, mas que são legais de fazer".

Ele citou o filme "O Animal Cordial" (2018) como um exemplo de projeto que aceitou por gostar do roteiro, diferente do que havia feito até então. "Quando a Gabriela Amaral me chamou para fazer um slasher, uma coisa que a gente nem tem mercado aqui para isso, a gente sabia que teria conhecimento em outros lugares, um longo alcance por mais que faça ou não sucesso, e entendi que aquilo era importante para mim".

