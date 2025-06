Regina Duarte comenta sobre retorno às novelas, após pazes com Globo

Regina Duarte revelou, no "Domingo Espetacular", que não tem vontade de voltar às novelas - especialmente porque não quer mais decorar textos.

O que aconteceu

"Para protagonistas, são uns calhamaços". Em conversa com Carolina Ferraz, Regina Duarte afirmou que não tem interesse em voltar para as telinhas porque os textos são muito extensos e ela não consegue mais decorar tantas falas.

A atriz também não confirmou se tem planos para voltar a atuar em outros meios. Afirmando que "não posso dizer se sim ou se não", Regina respondeu à pergunta sobre seu futuro nas artes cênicas apontando que "sou muito surpreendente".

Regina estava sendo cotada para uma novela prevista para o fim do ano. Após fazer as pazes com a Globo, a atriz estava sendo cotada para o elenco de Três Graças, novela de Aguinaldo Silva, que irá substituir Vale Tudo no final de 2025.

Essa entrevista foi o primeiro encontro entre Regina e Carolina Ferraz após briga sobre política. Regina Duarte e a apresentadora brigaram na época em que a atriz fez parte do governo Bolsonaro, porque Duarte colocou Carolina em uma montagem de artistas que supostamente apoiaram sua nomeação como Secretária Especial de Cultura, quando, na verdade, Ferraz era contrária ao governo.