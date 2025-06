Paralamas revela fórmula do sucesso de quatro décadas em show de 2,5 horas

"Os Paralamas do Sucesso vão tocar na capital." Desta vez, São Paulo foi palco dessa celebração! O clichê irresistível cai bem para descrever um espetáculo grandioso no Allianz Parque —uma homenagem ao rock nacional e uma viagem no tempo pela trajetória do trio Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. Nos telões, fotos e recordações ajudaram a recontar quatro décadas de história.

Como foi

O show foi precedido por uma apresentação vibrante de Dado Villa-Lobos, ex-guitarrista da Legião Urbana, com participação de André Frateschi. "Há quarenta anos atrás, ninguém imaginava que eles mudariam a vida de tanta gente como todos nós que estamos aqui. Essas canções fazem parte de quem somos", disse Frateschi.

O set de Dado teve apenas uma hora, mas foi suficiente para agitar o público com hinos da Legião Urbana, como "Pais e Filhos", "Será", "Índios", "Tempo Perdido", "Há Tempos", "Eu Sei", entre outros. A relação entre os Paralamas e a Legião Urbana vai além da admiração mútua —eles chegaram a gravar juntos o álbum "Legião Urbana e Paralamas Juntos" (1988), tornando a escolha de Dado ainda mais emblemática.

Estou aqui nessa mega arena mítica e percebo que tudo isso veio da amizade, da força e do prestígio desses caras, que são meus ídolos. Só tenho uma coisa a dizer: obrigado, Paralamas do Sucesso! Dado Villa-Lobos

Dado Villa-Lobos fez o show de abertura do show que celebra 40 anos de Paralamas, no sábado (31), no Allianz Parque Imagem: Tomzé Fonseca/ Agnews

Pontualmente às 21h, os Paralamas subiram ao palco do Allianz Parque para o primeiro show solo da banda em um estádio, sem festivais. Ao perceber que estava diante do maior público dos Paralamas como headliners, Herbert Vianna agradeceu:

Obrigado por nos darem a chance de dividir este momento com vocês, celebrando tantos anos de batalha desta banda. Herbert Vianna

O guitarrista e vocalista dos Paralamas, Herbert Vianna, no show de 40 anos do trio no Allianz Parque, em São Paulo Imagem: Tomzé Fonseca/Agnews

Fórmula da longevidade

Qual o segredo para se manter como uma das bandas mais longevas do rock nacional, com a formação original intacta? Simples: a amizade e sintonia do trio transpareciam a cada música, somadas à fidelidade dos 50 mil fãs presentes, que reconheceram os sucessos nos primeiros acordes e cantaram em coro o tempo todo.

Com uma sonoridade que mistura rock, reggae e influências latinas, o trio desfilou 33 hits ao longo de 2 horas e meia. A festa começou com "Vital e sua Moto" e "Cinema Mudo".

O baixista Bi Ribeiro no show que festeja os 40 anos dos Paralamas do Sucesso, no sábado (31), em São Paulo Imagem: Tomzé Fonseca/Agnews

A linha do tempo não linear do show permitiu que o público viajasse entre diferentes fases da banda. O lado mais roqueiro e crítico social brilhou em "Selvagem", "O Beco" e "O Calibre". Já os clássicos "Meu Erro", "Lanterna dos Afogados", "A Novidade", "Melô do Marinheiro", "Caleidoscópio" e "Óculos" resgataram momentos icônicos.

O repertório também teve espaço para hits dançantes como "Alagados", "Loirinha Bombril", "Ela Disse Adeus", "Uma Brasileira" e "Sossego". Para os mais românticos, o Allianz brilhou com "Aonde Quer Que Eu Vá", "Seguindo Estrelas", "Tendo a Lua", "La Bella Luna", "Quase um Segundo", "Romance Ideal" e "Lanterna dos Afogados", criando um dos momentos mais emocionantes da noite.

"Sem palavras, rapaziada", disse Herbert. Ele estava emocionado ao ver o estádio iluminado como um céu estrelado.

O grand finale

O encerramento apoteótico contou com Dado Villa-Lobos e André Frateschi se juntando aos Paralamas para "Que País É Esse" e "Should I Stay or Should I Go", do The Clash. "Um ponto de exclamação nesta noite mágica", definiu Herbert.

Os Paralamas acertaram ao transformar o Allianz em uma grande celebração de seus 40 anos. Nos embalos de sábado à noite, reafirmaram sua relevância no cenário musical brasileiro, relembrando sucessos que continuam atuais, carregados de emoção e atravessando gerações.

"Vamos levar essa noite para o resto da vida, galera!", disse Barone. Emocionado, o baterista agradeceu aos que contribuíram para a trajetória da banda, especialmente os fãs, e garantiu que o sonho não acabou:

Hoje, estamos renovando o visto, renovando o passe por mais 40 anos! João Barone

João Barone toca com os Paralamas do Sucesso no Allianz Parque, em São Paulo, no sábado (31) Imagem: Tomzé Fonseca/Agnews

Depois de duas horas e meia, o público entendeu que era hora de se despedir, mas queria continuar celebrando. Com o sucesso do show e os ingressos esgotados, os Paralamas anunciaram um novo espetáculo em São Paulo: no dia 24 de outubro, no Espaço Unimed.