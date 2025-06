Pâmella Holanda publica fotos com DJ Ivis após denúncias de agressão

Pâmella Holanda voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais após publicar fotos ao lado de DJ Ivis, seu ex-marido.

O que aconteceu

O ex-casal está nas Ilhas Maldivas. Pâmella e Ivis apareceram abraçados, sinalizando uma possível reconciliação após a denúncia de violência doméstica feita pela influenciadora. DJ Ivis, por sua vez, comentou a publicação com um emoji de coração, reforçando os rumores de que o casal tenha reatado o relacionamento.

A reação do público foi imediata. Muitos internautas reprovaram a atitude da influenciadora por retomar o relacionamento com o cantor, que foi denunciado por ela em 2021 por agressão física e psicológica. "Restauração de um casamento cheio de agressão física e psicológica? É sério que tem mulheres achando isso lindo? Não é possível", criticou uma seguidora.

Outra usuária também se manifestou com preocupação. "Nunca venho na internet para julgar as pessoas ou suas relações, escolhas etc. Mas é impossível não deixar um alerta: relacionamentos abusivos nunca terminam bem. Homens violentos não mudam... existe uma máscara temporária que se revela novamente, e de novo. Quero acreditar, e torço, que isso não aconteça com esse relacionamento. Mas...", escreveram.