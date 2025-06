'Ocupação máxima': Thaynara OG desconversa sobre convite a ex-BBB

Thaynara OG está se preparando para a próxima edição do São João da Thay, que acontece nos próximos dias 6 e 7 de junho, em São Luís do Maranhão. Em 2025, será a primeira vez que a influenciadora promove o evento aberto ao público. Em conversa com Yas Fiorelo e Leão Lobo no Splash Show, ela deu detalhes sobre os bastidores.

A influencer disse que existe um grande desafio em organizar as atrações do evento, e que conta com uma equipe gigantesca para lhe ajudar na curadoria. Essas frentes trabalham desde as escolhas musicais até os convidados famosos que costumam estar no São João. Thaynara tem um cuidado em manter uma certa dúvida se, a fim de atingir diferentes públicos. Ela garante que uma coisa não pode faltar: participantes de reality shows.

Aqui no Maranhão o pessoal é apaixonado por reality show, então toda edição eles querem os BBBs da edição vigente. Eles pedem muito, e nesse ano vem

Thaynara OG

Para a edição deste ano, Thaynara garante a presença de diversos participantes do BBB 25, como a campeã Renata, Eva, os irmãos Diego e Dani Hypolito, Vinicius, Aline e Gracyanne Barbosa. Quando questionada sobre a presença de Davi Brito, que esteve na edição de 2024 do São João da Thay, ela explicou que não convidou o baiano.

Hoje é até um orgulho falar isso que eu sofro com um problema de ocupação máxima na cidade. Não tem mais hotel, nem Barreirinhas e nem nos Lençois Maranhenses. Então a gente precisa fazer uma lista enxuta e otimizar. Então eu não chamei. Não foi nem por conta de polêmica nem mesmo

Thaynara OG

