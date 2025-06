Nem sempre o amor vence! Final original deste filme destruirá seu coração

"Como Se Fosse a Primeira Vez" chegou aos cinemas em 2004 e chamou a atenção sendo comédia romântica atípica que desafiava os padrões do gênero. O filme, que marcou a segunda colaboração entre Adam Sandler e Drew Barrymore — após "Afinado no Amor" (1998) e antes de "Juntos e Misturados" (2014) —, conta a história de Henry, um mulherengo que se apaixona por Lucy, uma mulher com amnésia anterógrada devido a um acidente de carro. Todos os dias, ela acorda sem lembrar do dia anterior, forçando Henry a reconquistá-la repetidamente.

Com um final de "aquecer o coração", o que poucos sabem, é que o roteiro original era diferente do apresentado e o destino dos personagens também não era igual.

Como era o final original

Drew Barrymore explicou em seu programa que, no final original do filme, Lucy diria a Henry para seguir sua vida, argumentando que "isso aqui não é uma vida". Henry então ia embora, mas depois retornava, entrava no restaurante, sentava-se e dizia: "Oi, eu sou o Henry" — e a história terminava ali.

Não está claro quanto tempo teria se passado entre a partida e o retorno de Henry, ou se ele teria feito uma viagem, como na versão final. Apesar de ser um desfecho mais triste, Barrymore acredita que teria sido "muito melhor" que o escolhido.

Lucy seguiria sua vida da melhor forma possível, dentro de suas limitações, sem precisar reviver o trauma diário de assistir a um vídeo sobre uma vida que não lembrava.

Henry, por sua vez, finalmente seguiria seus próprios planos, aceitando que o amor, por mais intenso que fosse, nem sempre pode vencer todas as barreiras.

Esse desfecho alternativo teria sido mais melancólico, mas também mais realista, mostrando que, às vezes, o verdadeiro ato de amor é deixar ir - mesmo que isso signifique renunciar a um final feliz tradicional.

A versão final, com Henry e Lucy navegando pelo Alasca com sua filha, reforça a ideia de um amor incondicional, capaz de se adaptar até mesmo às circunstâncias mais difíceis. No entanto, o final original traria uma reflexão mais profunda sobre autonomia, aceitação e os limites do sacrifício pelo amor.

Enquanto o final escolhido se tornou icônico, a versão descartada provoca uma questão perturbadora: será que Henry, ao insistir em reconquistar Lucy diariamente, estava realmente pensando no bem-estar dela.

"Como Se Fosse a Primeira Vez" está disponível na Netflix e no Prime Video.