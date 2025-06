Maria Padilha se declara ao marido, que faz 38 anos: 'Parceiro na coragem'

Maria Padilha, 65, publicou uma homenagem ao marido, Brenno Meneghel, que completa 38 anos hoje.

O que aconteceu

Atriz compartilhou no Instagram uma série de fotos ao lado do companheiro. Ela destacou as qualidades de Brenno em texto publicado no fim da tarde.

Dia dele, que é tantos e tanto. O geminiano que sacoleja e transforma a minha vida há quase 11 anos. Meu companheiro no frio e no calor, na terra, na água, no ar e no fogo. O improvável que virou o mais provável. Meu parceiro na coragem. O meu amor, o 'amorzinho' do meu filho Manoel. Maria Padilha

Maria Padilha e o marido, Brenno, estão juntos desde 2014.