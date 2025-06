Lívia Andrade se despediu da família durante emergência com avião

Lívia Andrade, 41, chegou a enviar mensagem se despedindo da família, durante emergência com avião particular. A apresentadora contou detalhes em entrevista ao Fantástico (Globo).

Mais viva do que nunca. Olhei pela janela, tentou descer e eu percebi que tinha alguma coisa errada. Comecei a mandar mensagem para o meu irmão. Obrigada por tudo. Cuida da minha mãe, e do meu irmão.

Avião precisou realizar um pouso de emergência após apresentar falha no trem de pouso. A decolagem ocorreu em Pires do Rio Verde, em Goiás.

Aeronave sobrevoou a região do Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, por mais de 30 minutos. A manobra é necessária para reduzir a quantidade de combustível antes da aterrissagem. O pouso ocorreu no Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, no interior paulista. O trem de pouso acabou funcionando.