'A Mariah Carey tá diferente!': Juliette 'descongela' em clima de São João

Juliette Freire, 35, compartilhou um vídeo para anunciar a chegada dos festejos juninos e usou Mariah Carey como referência.

O que aconteceu

A cantora apareceu em um cubo de gelo e, na sequência, sendo descongelada para anunciar a chegada do São João. "É hora de viver o melhor mês do ano. Chegou o São JUão!!! A Mariah Carey tá diferente!"

Nas imagens, Juliette aparece com um óculos escuros, casaco, saia e botas. Ao fundo, um cenário que simula um ambiente congelado.

O vídeo usa Mariah Carey como referência que "descongela" no início de dezembro, quando a música "All I Want for Christmas Is You" começa a tocar anunciando a chegada do Natal.