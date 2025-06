Nerfar? Este guia vai te explicar as gírias jovens da internet

"Aff, veyr, esquece, não tanko esse cara delulu, muito cringe". Se você lê frases como estas nas redes sociais e não entende bulhufas, este conteúdo é para você. Tilt resolveu elencar algumas das gírias e termos mais populares das plataformas e esclarecer seus respectivos significados. Tudo para você não "pagar de boomer".

10/10

É dar uma nota 10 em uma escala de 0 a 10, ou seja, algo 10/10 é o mesmo que chamar de "perfeito".

Aesthetic

"Estética", na tradução livre do inglês, mas no contexto da gíria, é usado para definir perfis de redes sociais visualmente agradáveis e estilosos, com escolha cuidadosa de fontes, cores e filtros de fotos, entre outros recursos. Também muito usado para perfis do sexo feminino que seguem as tendências do momento.

Aff, Veyr

Variação estilística de "aff, véi", que por sua vez deriva de "afe, velho", termo comum na linguagem coloquial brasileira como uma interjeição de irritação, cansaço, preguiça e sensações afins. Para resumir, funciona como um pequeno desabafo.

Bait

"Isca" em inglês, mas na web serve para apontar conteúdos gerados para engajar o público, para o bem ou para o mal - como exemplo, o caso recente do rage bait, uma proposta de criar conteúdos que funcionam como uma "isca de raiva" para as pessoas.

Based

"Baseado" em inglês. Na gíria, é usado para descrever pessoas e/ou opiniões autênticas, sem se importar com o que vão achar, e ao mesmo tempo criando impacto com isso. Mais ou menos como na gíria similar "dar a real".

Biscoito/Biscoiteiro

"Querer biscoito" ou "pedir biscoito" é o termo usado para quem está com uma postura de buscar mais atenção ou reconhecimento nas redes sociais, exalando amor próprio. Principalmente no quesito visual, ao postar suas fotos e poses mais bonitas ou sensuais só com a intenção de receber elogios e curtidas. Quem faz isso com frequência é chamado de "biscoiteiro".

Boomer

A gíria surgiu para se referir de forma meio jocosa aos "baby boomers", geração de nascidos entre 1946 e 1964, período logo após a Segunda Guerra Mundial. No entanto a gíria extrapolou o termo e é usada hoje pela geração Z para ridicularizar pessoas cujas opiniões são consideradas antiquadas, baseadas em preconceitos antigos.

Brabo/Braba

Gíria para definir pessoas muito boas no que fazem, que "entregam", que fazem o serviço bem feito.

Core

"Núcleo" em inglês. Não é bem uma gíria por si, mas é um sufixo para criar gírias. Ao associar um termo ao "core", é como criar um estilo ou estética próprios relacionadas ao termo principal. Como o "Barbiecore", moda que surgiu na época do lançamento do filme da clássica boneca em 2023, com todo mundo vestindo muitas roupas em rosa choque.

Cancelar

É quando alguém perde o respeito, a consideração ou a credibilidade que tinha para com seu público ou círculo de influência, por conta de ter cometido erros sérios ou abraçado posturas extremas. Um bom exemplo disso são as atitudes transfóbicas da escritora britânica J. K. Rowling, criadora de Harry Potter.

Clean Girl

Muito usada em conteúdos sobre moda, refere-se a pessoas que adotam um estilo mais limpo, como sugere o termo em inglês. Usam maquiagem discreta e roupas com tons claros, mantendo um visual mais minimalista.

Close friends

É o recurso do Instagram para postar Stories apenas para um grupo seleto de amigos.

Cringe

Termo em inglês que não tem tradução direta em português, mas remete à vergonha alheia e ao desgosto. Refere-se a falas e comportamentos que deixam o público com tanta vergonha daquilo que dá vontade de encolher a cara em uma almofada. Michael Scott, o chefe interpretado por Steve Carell na série "The Office", era um caso clássico de pessoa cringe.

Daily

"Diário" na tradução. É usado para compartilhar o dia a dia do dono do perfil naquela rede social, incluindo rotina de beleza, academia e estudos.

Dix

É um perfil de rede social criado com o objetivo de ser mais fechado a um grupo pequeno de familiares e/ou amigos. O dix é usado para compartilhar momentos muito pessoais, desabafos ou opiniões sinceras, com pessoas que supostamente não farão grandes julgamentos sobre a pessoa.

Delulu

Vem o termo inglês delusional ("delirante"). Normalmente refere-se a pessoas com expectativas exageradas ou que estejam muito fora da realidade.

"Deixa ele cozinhar"

Frase usada para deixar alguém continuar a fazer o que quer que esteja fazendo, pois deve dar certo.

Esquece

Significa "deixa pra lá", "relaxa", "já era", porque o que está feito sobre aquilo, está feito. Muito usada por internautas do Rio de Janeiro, como o youtuber Casimiro Miguel.

Explanar

Ao pé da letra, a palavra normalmente significa "explicar algo em detalhes". A gíria é basicamente isso, mas em alguns casos vai um pouco além, pois pode ser usada no sentido de expor os podres de alguém (ver exposed, mais abaixo).

Exposed

"Fazer um exposed", como sugere a palavra em inglês, é listar o histórico negativo da vida de alguma figura na internet, muitas vezes buscando o "cancelamento" da pessoa.

Fail

"Falha" em inglês, é usada para revelar o vacilo de uma pessoa em determinado momento.

Fanfic

Vem de "fanfiction", ficção de fã. É um termo usado há décadas para referir-se ao hobby de escrever histórias amadoras baseadas em personagens de filmes, séries etc. Mas na web, a palavra fanfic tem sido usada nos últimos anos também para apelidar histórias minuciosas e inverídicas sobre alguém ou alguma coisa.

Fecho

Simular ao "lacre" (ver "lacrar", mais abaixo). É dar uma resposta de impacto a alguém que cometeu algum comentário considerado imaturo ou grosseiro na internet.

Flop

"Fracasso" em inglês, usado para apontar... fracassos de um artista ou perfil de rede social, como um anúncio em rede social que teve pouco engajamento ou shows com pouco público.

Foi de base/foi de arrasta

É quando algo ou alguém chegou ao "fim da linha". Usado para ironicamente falar sobre mortes, finais de carreira, encerramentos de programas de TV, falências de empresas etc. O "de arrasta" vem daquele gesto no TikTok de arrastar o vídeo para cima ou para baixo com o dedo, para encerrá-lo e ver outro na sequência.

FOMO

Da sigla "fear of missing out", medo de perder algo. É aquela ansiedade típica de estar online o máximo de tempo possível para não perder as discussões e trends do momento.

For You/FY

Refere-se à aba do TikTok que trazem sugestões de vídeos baseadas no que o algoritmo do app sabe sobre você. Muita gente usa as hashtags #FY #foryou para tentar emplacar seu conteúdo nessa aba.

Gado demais

Gíria jocosa para falar daqueles que são tão fãs de alguém ou alguma coisa. Tais pessoas, na gíria, "digerem" tudo sobre o tema de sua devoção, como gado comendo pasto.

Ghosting

Quando alguém para de responder mensagens em um diálogo em app ou rede social, desaparecendo como um fantasma (daí o termo em inglês). O ghosting é um mal que aflige muitas mulheres em apps de namoro como o Tinder.

Hitar

Fazer sucesso com determinado conteúdo na internet, pois "hit" em inglês significa "acertar o alvo", ou seja, a pessoa "chegou lá" ao auge da fama.

Hype

É como um "burburinho", "moda" na tradução livre. É sobre assuntos ou lançamentos de produtos e conteúdos (maquiagem, série, filme, programa de TV etc.) que estão "bombando" no momento ou "na crista da onda", para usar uma gíria mais antiga.

Iconic

"Icônico", um elogio para coisas ou pessoas consideradas incríveis.

Incel

Abreviação em inglês para "celibatário involuntário", é um termo que inicialmente designava homens que não conseguiam se relacionar amorosamente com nenhuma mulher. Com o tempo, gerou uma subcultura de homens radicalizados e misóginos.

Jantar

Refere-se a alguém que respondeu a uma provocação na internet com muita "categoria" e bons argumentos, sem deixar muitas brechas para a tréplica do interlocutor. Assim, a pessoa "jantou" seu provocador.

JOMO

Oposto do FOMO, da sigla "joy of missing out", alegria de perder algo. É quando você considera positivo estar totalmente alheio às discussões e trends do momento, preferindo cuidar da sua vida offline em vez de gastar muito tempo na internet.

Juro

Gíria pré-internet mais antiga, mas que segue forte na web. Dependendo do contexto, pode significar tanto ironia sobre algo —"sério, olha para essa mentira"— quanto "juro, parece mentira mas foi isso mesmo que aconteceu", como que reforçando a convicção do que está dizendo.

Lacrar

Parente do "jantou", o "lacrou" é quando você meio que encerra uma discussão com uma resposta excelente, no sentido argumentativo ou no conotativo, geralmente com muito deboche.

Old

Meio óbvio, mas significa que aquele conteúdo ou argumento "old" está velho, não é novidade ou original da parte de quem postou só agora.

Mood

"Humor", "clima" em inglês. Define o astral daquela pessoa ou conteúdo postado naquele momento.

Nerfar

Gíria do pessoal de games, refere-se a algo que teve seu potencial reduzido propositadamente para enfraquecê-lo, como um personagem originalmente poderoso que ficou muito fraco em outra mídia. Nas redes sociais, pode ser usado para comentar a tendência em filmes ou séries. "Nerfaram o Superman no filme novo dele", por exemplo.

NPC

Outra surgida dos games, sigla para "non-player character", personagem não jogável, que age como figurante nos jogos. Recentemente o NPC virou tendência entre influenciadores que são pagos para reagir como personagens em lives.

PPRT

Sigla para "papo reto", quando o post quer falar de algo relativamente controverso, mas sem meias palavras.

Pagar de...

Fingir ser algo que não é. "Pagar de inteligente", "pagar de rico" etc.

Perdi Tudo

É quando o conteúdo é tão engraçado que a pessoa se "acabou" de rir e perdeu a compostura, "perdeu tudo".

Pick me

Descreve uma pessoa que tenta agradar demais seu público ou amigos de forma exagerada só para conseguir validação alheia, chegando ao ponto de ficar até um pouco sem personalidade. É o caso das "Pick me girls".

POV

"Point of view", ou ponto de vista. Muito usada no TikTok, a sigla refere-se a conteúdos feitos para mostrar a perspectiva de quem o produziu, com a intenção de trazer o espectador para "dentro da cena". Geralmente são vídeos em primeira pessoa sobre situações meio absurdas do seu cotidiano.

Ranço

Outra gíria autoexplicativa de dicionário que ganhou sobrevida nas redes sociais. Ranço é quando alguém criou para si meio que um forte desprezo ou indiferença sobre uma pessoa ou assunto. "Peguei ranço da Virginia", alguns poderiam dizer após as cenas da influenciadora perante deputados em Brasília neste mês.

Red flag

"Bandeira vermelha", refere-se a temas que alguém cita em uma interação de rede social que dão pistas sobre traços de personalidade daquela pessoa, normalmente negativos. Se um homem usa gírias depreciativas para falar de uma mulher, por exemplo, pode ser uma "red flag" de que a pessoa é "red pill" (ver abaixo).

Red pill

Gíria que veio do filme "Matrix" (1999), no qual o protagonista Neo toma uma pílula vermelha para conhecer o mundo real por trás da simulação gerada pelas máquinas da Matrix. Na cultura masculinista da internet, "tomar a red pill" é acordar para a realidade de um mundo que só favorece as mulheres. Com isso, passam a tomar atitudes de suposta emancipação masculina, mas que quase sempre resultam em misoginia.

Rizz

Redução do termo em inglês "charisma" (carisma) e que designa pessoas boas de flerte.

Sem condições

É quando a situação é tão esquisita que a pessoa não tem palavras suficientes para descrever, como "sem comentários".

Shippar

Torcer por um casal ficar junto, geralmente um casal de personagens ou de celebridades.

Slay

"Estraçalha" em inglês, ou seja, é quando a pessoa é arrasadora em sua performance.

Soft block

Se o "block" significa bloquear a pessoa, usando as configurações da rede social, o soft block é não fazer isso diretamente, mas dando um gelo nela aos poucos. Por exemplo, parando de interagir com suas postagens ou até removendo-a de sua lista de seguidores. Para fazer isso, basta bloqueá-la e depois desbloqueá-la na sequência. Assim a pessoa para de seguir você sem saber de cara porque não será notificada.

Tankar

Mais um termo oriundo dos games, vem de "tank" (tanque) e refere-se a personagens resistentes a danos. No Brasil, virou um verbo sinônimo de suportar ou aguentar situações pesadas.

Tradwife

Na tradução livre, as tradwives são "esposas tradicionais" que aparecem em redes sociais glorificando um estilo de vida em que a mulher escolhe viver como dona de casa e priorizar o casamento e os filhos. Para especialistas, o comportamento representa um retrocesso na busca por igualdade de gênero.

Trend

Tendência do momento nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram. Memes, danças, programas de TV, filmes, notícias quentes, tudo isso pode virar trend.

Twink

Gíria LGBTQ+ para homens jovens, entre 15 e 25 anos em média, de corpo magro, aparência juvenil e pouco ou nenhum pelo corporal.

Vibes

Similar a mood, para descrever "vibrações", "climas" relacionadas a locais, estilos de se vestir, trilhas sonoras etc.