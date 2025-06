Filipe Ret protesta contra prisão de Poze, em show: ‘Liberdade’

Em show, ontem, o rapper Filipe Ret pediu liberdade para seu amigo, o MC Poze do Rodo, que foi preso na última quinta-feira por suposta apologia ao tráfico.

Vim pedir liberdade para o Poze. Quem acha que artista não é bandido, levanta as duas mãos para o alto, assim. Filipe Ret, em show em São Paulo.

O que aconteceu

No Festival Interlagos, Ret separou um momento para falar sobre a prisão de Poze. Em frente a telões dizendo "Liberdade Poze. Artista não é bandido!", o rapper apresentou a música "Me Sinto Abençoado", hit de 2021, em parceria com o próprio MC Poze do Rodo.