Esta ferramenta diz até que idade você viverá e qual o seu lugar no mundo

Você já parou para pensar quantas pessoas nasceram exatamente no mesmo dia que você? Com apenas um clique é possível descobrir esse número e muito mais informações na ferramenta population.io, que é interativa.

Com base nos dados demográficos da ONU (Organização das Nações Unidas) e do estudo de Perspectivas da População Mundial, a plataforma aponta a quantidade de pessoas que nasceram em uma determinada data e qual é a nacionalidade de cada uma delas.

Basta informar a data, o mês e o ano do seu nascimento, além do país e do sexo, e apertar o botão "Go". Em poucos segundos, a desejada resposta aparece, juntamente com a sua posição em relação ao resto da população mundial. Ou seja, o número de pessoas que nasceram antes e depois de você.

É possível ainda ter uma estimativa de quanto tempo você irá viver, com base na expectativa de vida da sua terra natal.

Ou ainda ter uma noção de como seria sua vida se houvesse nascido em outro país.

Todas as informações estão em inglês ou em espanhol, mas não é preciso dominar os idiomas para conseguir entender os resultados —acompanhados de muitos gráficos e imagens. A navegabilidade é bastante simples e intuitiva.

*Com reportagem de junho de 2021