Dona Déa volta atrás em aposentadoria e detalha criação dos netos com genro

Dona Déa Lúcia, 77, não pensa mais em se aposentar no final do ano e seguirá no Domingão com Huck (Globo) em 2026. Ela também se prepara para lançar um musical em homenagem ao filho, Paulo Gustavo, que morreu em 2021 e deixou dois filhos —frutos da relação com Thales Bretas, 37.

Sem aposentadoria

Dona Déa havia anunciado, no fim de 2024, que deixaria a TV para passar mais tempo com os netos. Mas, em conversa com Splash, revelou que não consegue ficar longe da equipe.

Eu falo: 'É o último ano, hein, Luciano. Já não aguento mais, estou velha'... Ele nem dá confiança. Quando chega dezembro, eu fico com saudade de encontrar os amigos, de estar aqui batendo papo, fazendo fofoca, rindo e brincando. Fofoca do bem, porque fofoca do mal eu não faço, não.

Além do Domingão, ela se prepara para lançar "Meu Filho É um Musical" em homenagem a Paulo Gustavo. O projeto é uma parceria dela com a filha, Ju Amaral, e a sócia, Renata Borges. "Vamos falar da vida do Paulo desde criança, quando ele já queria ser artista, fazendo a palhaçada que ele sempre fez. Vai ter dança, vai ter tudo. Eu não vou dançar por causa do meu joelho, mas vou abrir o espetáculo de uma maneira muito bonita".

O musical chega após o sucesso da exposição sobre Paulo Gustavo organizada por Thales Bretas em Niterói, cidade natal do ator. "A exposição é maravilhosa", afirma ela, que só não participou mais do processo de criação da exposição porque estava se recuperando de uma operação no joelho. "Mas eu estava lá dando força pro meu genro", garante.

Paulo Gustavo deixou dois netinhos para Dona Déa cuidar ao lado de Thales, os gêmeos Gael e Romeu, 5. "Tudo a cara da vó. Eles não parecem com o pai, não, tudo cara da vovó. Até o olho verde é da vó", brinca ela.

Criação dos netos

Até o ano passado, Dona Déa, Thales e Júlio de Barros, pai de Paulo, se revezavam na rotina das crianças e nas idas à escola. Atualmente, os meninos moram inteiramente com Thales, mas seguem muito próximos da avó. "Acabei de receber um vídeo: 'Vovó, olha aqui, ó... O dente caiu'. Eu estava com rolinho no cabelo, fazendo palhaçada, e ele falou: 'Vovó, está parecendo a dona Hermínia!'", conta Dona Déa, aos risos.

Ela define a relação da família como qualquer outra, com seus altos e baixos. "Tem dia que quero enforcar o Thales, tem dia que ele quer me enforcar, tem dia que eu quero enforcar a Juju, minha filha... Coisa normal da vida. Mas a nossa relação é perfeita."

Os meninos crescem sabendo quem foi Paulo Gustavo, acrescenta Dona Déa. "Eles falam: 'Vovó, o papai Paulo vivia de roupa de mulher quando fazia a dona Hermínia, né?'. Estão cada vez mais conscientes. Desde pequenos ouvem o Thales falar do 'papai Paulo'."