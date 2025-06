'Brigo pela liberdade', diz Rita Cadillac sobre conteúdo adulto aos 70 anos

Rita Cadillac, 70, afirmou que está brigando pela própria liberdade ao produzir conteúdo adulto na plataforma Privacy.

O que disse Rita Cadillac

Brigo pela liberdade e brigo pelo poder da mulher fazer o que quiser. A mulher tem direitos adquiridos desde que nasceu, desde Eva, nós temos o direito de ser quem a gente quiser, andar do jeito que a gente quiser, fazer o que nós quisermos

Rita Cadillac em entrevista à Quem

Ela destacou o carinho e a motivação constante dos seguidores. "Isso (de produzir conteúdo adulto) veio na pandemia, sem trabalhar, sem nada. Aí uma amiga minha falou, mas eu não queria. Fui partir para outro lado, mas vi que as pessoas não queriam a outra Rita. Queriam a Rita Cadillac de sempre."

Rita pede que mulheres não tenham vergonha do próprio corpo. "Você pode estar com 20, com 30, com 50, 70, se você tem uma cabeça boa e é isso que você quer, não interessa se você está linda de corpo, perfeita. Se você se sente bem para fazer, faça, meu amor."

A artista afirma que recebe críticas, mas não se importa com elas. "Sempre vai ter e sempre teve. Não sou uma pessoa que me importa ou me mate por uma crítica, se ela é boa ou se ela é ruim", concluiu em entrevista divulgada pela revista Quem.