Astro de reality show britânico morre aos 24 anos após acidente de carro

Estrela do reality show Race Across the World, Sam Gardiner, 24, morreu na última quinta-feira, após grave acidente de carro perto de Manchester, na Inglaterra.

O que aconteceu

Gardiner capotou o carro na estrada, morrendo no hospital alguns dias depois. De acordo com a polícia de Manchester, à BBC, o astro estava dirigindo na rodovia A34 na segunda à noite quando capotou seu carro, que aterrissou de lado - Sam Gardiner foi levado ao hospital, onde morreu na quinta.

"Sam era um raio de sol em forma humana". O vencedor da segunda temporada de Race Across the World, na qual Sam Gardiner competiu, Emon Choudhury postou uma homenagem ao inglês em suas redes sociais, afirmando que "minha jornada no programa nunca teria sido a mesma sem ele".

A equipe do reality show também postou uma homenagem a Sam Gardiner. "Sam abraçou a viagem de sete semanas com energia, amor e determinação que levou ele e sua mãe a aproveitarem aventuras do México à Argentina, fazendo a audiência se apaixonar por eles e pela sua conexão especial".

Sam competiu no Race Across the World ao lado de sua mãe, Jo. Na segunda temporada do programa, que foi ao ar em 2020, Sam e Jo viajaram pela América do Sul, mas, não conseguiram competir na final após esgotarem seu dinheiro.