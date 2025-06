Fontenelle diz que não recorreu contra indenização de R$ 50 mil a Castanho

A defesa de Antonia Fontenelle, 52, afirmou que não recorreu após Justiça definir uma indenização de R$ 50 mil que a apresentadora terá que pagar à Klara Castanho, 24, por danos morais.

O que aconteceu

Conforme defesa da apresentadora, recurso foi iniciado pelo escritório que representa Klara Castanho, pedindo que a pena fosse majorada para R$ 100 mil. O pedido não foi aceito pela Justiça. Foi apresentada apenas uma "apelação adesiva" pela defesa de Fontenelle contra o pedido o aumento da indenização.

Afirmação rebate a publicação realizada ontem pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. As informações, reproduzidas por Splash, apontavam que a defesa de Fontenelle teria entrado com um recurso contra a indenização de R$ 50 mil solicitando um valor menor.

Procurada por Splash, a equipe de Klara Castanho optou por não comentar sobre caso. A reportagem será atualizada caso a defesa da atriz se manifeste. A ação permanece em segredo de Justiça.

O jornal O Globo também apontou uma condenação de multa diária acumulada no valor de R$ 1,6 milhão. O valor estabelecido também foi negado pela equipe de Antonia Fontenelle, que pretende argumentar contra os valores sugeridos pelos advogados de Klara Castanho. "A 6ª Câmara de Direito Privado registrou que o valor da multa diária deve ser discutido no processo que trata do cumprimento de sentença", informou o posicionamento da defesa da apresentadora.

A defesa também se posicionou contra a análise da advogada Mayra Cotta, que comentou o caso em entrevista ao UOL News na noite de ontem. O processo teve início em 2022, quando Antonia expôs em uma live detalhes sobre o estupro sofrido por Klara Castanho — sem citar o nome da atriz.

Confira, na íntegra, o posicionamento da defesa de Antonia Fontenelle

A notícia afirma que Antonia Fontenelle tentou recorrer da decisão de condenação por danos morais no valor de R$ 50 mil, o que não é verdade. O recurso foi do escritório que representa a Klara Castanho, pedindo que a pena fosse majorada para R$ 100 mil. A defesa de Antonia, que não havia recorrido da condenação no valor de R$ 50 mil, se viu então obrigada a apresentar uma apelação adesiva para manter o valor da condenação, após ter tomado conhecimento da apelação feita pelo escritório que representa Klara. Nesse sentido, como o julgamento da apelação manteve o valor da condenação, a vitória na apelação adesiva foi de Antonia Fontenelle, já que o aumento da condenação pleiteado pelo escritório que representa Klara Castanho foi rejeitado.

O advogado de Antonia Fontenelle saiu vitorioso. Não houve recurso do julgamento da apelação porque agora a defesa de Antonia irá se concentrar em impugnar o valor da multa diária cobrada pelo escritório que representa Klara. Não houve condenação de multa diária acumulada no valor de R$ 1,6 milhão. Ao contrário, a 6ª Câmara de Direito Privado registrou que o valor da multa diária deve ser discutido no processo que trata do cumprimento de sentença, onde a defesa de Antônia Fontenelle apresentará impugnação dos valores apresentados indevidamente pelo escritório que representa Klara.

A defesa de Antonia se reserva no direito de adotar as medidas judiciais cabíveis contra a advogada que se manifestou na entrevista do UOL sem conhecer o caso e deu opiniões que atingiram a honra de Antonia Fontenelle sem ao menos ter tido o cuidado de ter acesso aos autos para poder opinar sobre assunto que desconhece totalmente, como ficou demonstrado.

Antonia Fontenelle também se reserva no direito de adotar as medidas judiciais pertinentes em razão do dano à sua honra sofrido pela cobertura jornalística irresponsável praticada pelo jornal O Globo e diante das reiteradas condutas lesivas à sua honra decorrentes do mau jornalismo praticado por Anselmo Góis, cuja matéria serviu de fonte para a matéria do UOL.