Angela Ro Ro nega estado de saúde debilitado, mas que investiga possível câncer

A cantora Angela Ro Ro, de 75 anos, negou neste sábado, 31, informações sobre o agravamento do seu estado de saúde. O desmentido veio após o produtor musical Paulinho Lima, que já trabalhou com ela, publicar alerta nas redes afirmando que a cantora estaria debilitada e isolada em seu apartamento, sem conseguir ir ao banheiro sozinha. Ela rebateu a informação, mas disse tratar de uma infecção no sangue e investigar um possível câncer.

"Dói em mim saber que a solidão existe... Sim, dói. Depois de alguns telefonemas e investigações, tenho essa conclusão: Ro Ro está em seu apartamento, onde sempre viveu desde criança, completamente debilitada, se automedicando, sem querer receber ninguém, nem médicos, exceto em teleconsulta. Quem conseguiu entrar, com dificuldade, a encontrou sem condições de ir sozinha ao banheiro", escreveu Lima. Segundo ele, a cantora não tem parentes próximos e os amigos têm receio de contrariá-la.

A publicação comoveu fãs e colegas. "Todo amor à nossa querida e talentosa Ro Ro. Boa, Paulinho. Talvez ela se sinta melhor sabendo o quanto a amamos e respeitamos", escreveu o cantor Leo Jaime nos comentários.

Figuras como as atrizes Cissa Guimarães e Vera Fischer também deixaram mensagens de apoio. "Estamos com você, amada", escreveu Cissa.

'Fofoca sem o menor conhecimento', diz cantora

Diante da repercussão, Angela Ro Ro - conhecida por hits como "Amor Meu Grande Amor" e Balada da Arrasada" - se manifestou em seu perfil no Instagram.

"A respeito de informações falsas e sem cabimento, venho afirmar que estou sendo bem atendida por médicos da minha total confiança. Em breve farei mamografia, exames do útero, ovário e endométrio para descartar qualquer hipótese grave ou fatal", disse. "Já tive quatro aplicações venosas de soro com eletrólitos e estou me alimentando bem. Na espera de alta com sucesso!".

A cantora também se pronunciou na publicação feita por Lima, afirmando que "Paulinho não sabe o que fala. Está, como sempre, fazendo fofoca sem o menor conhecimento. Estou sendo muito bem cuidada", declarou.

Dias antes, Angela havia cancelado apresentações, incluindo um show na Virada Cultural de São Paulo. Nas redes, ainda publicou vídeo em que pedia ajuda financeira.

Ela relatou ter sido diagnosticada com infecção no sangue, além de uma suspeita de câncer. "Eu não brincaria com algo sério assim, pois amo a vida", afirmou Angela. "Humildemente, peço ajuda a vocês. Qualquer valor será bem-vindo", disse, antes de divulgar sua chave Pix.

Linn da Quebrada compartilhou uma série de stories divulgando o pedido de ajuda financeira e destacou a importância da cantora, a quem chamou de "uma das vozes mais potentes do Brasil". Linn também falou sobre os desafios enfrentados por artistas independentes.

No sábado, 31, Angela também afirmou que deseja voltar aos palcos assim que possível - mas ainda não há perspectiva para esse retorno. "Esperando que os contratantes me procurem para trabalhar logo que eu estiver bem de saúde. Conto com vocês."