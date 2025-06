50 Cent diz que irá falar com Trump caso Diddy seja perdoado

O rapper americano 50 Cent afirmou, nas suas redes sociais, que irá contatar o presidente Donald Trump caso esse planeje perdoar Sean 'Diddy' Combs.

Ele [Trump] deveria considerar dar seu perdão a qualquer um que está sendo maltratado, não Puffy Daddy [Diddy]. 50 Cent, em seu Instagram

O que aconteceu

50 Cent afirmou que Diddy falou mal de Trump no passado. Dizendo que "Donald não esquece quem escolhe ir contra ele", o rapper, que está brigando com Diddy desde 2006, afirmou que irá garantir que o presidente saiba que ele falou "coisas muito ruins" sobre Trump no passado, para ter certeza que o presidente não irá considerar perdoá-lo.

"Eu pesquisaria sobre o que está acontecendo, mas, ele gostava muito de mim". Em conferência com a imprensa, Donald Trump foi questionado se ele perdoaria Diddy e afirmou que iria pesquisar sobre o caso e que não importaria se o artista ainda gostava ou não dele.

"Eu nunca disse que iria impedir nada, só disse que garantiria que Trump soubesse". Nas redes sociais, 50 Cent repetiu que iria informar Trump sobre o que Diddy já falou sobre ele.

Diddy é denunciado por mais de 120 pessoas. O artista está sendo acusado por mais de cem mulheres por crimes como violência sexual, tráfico humano com fins sexuais, conspiração e extorsão.