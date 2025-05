Youtuber Pirula sofre AVC e está na UTI; amigos criam vaquinha para família

O paleontólogo, zoólogo e youtuber Paulo Miranda Nascimento, conhecido como Pirula ou Pirulla, 43, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) na noite de domingo, 25, em sua casa, em São Paulo, e está internado na UTI.

Segundo nota divulgada pela equipe do podcast Os Três Elementos, do qual Pirulla participa desde 2023, com Carlos Ruas e Emílio Garcia, o quadro é estável, mas ainda inspira atenção e não há, por enquanto, uma "estimativa segura" sobre sua recuperação.

Segundo amigos, Pirulla não tem plano de saúde e ajuda financeiramente seus pais, que são doentes. Por isso, foi criada uma vaquinha virtual para quem quiser apoiar a família do youtuber e ajudar a manter seus canais em funcionamento durante esse período de afastamento. O Pix é pirula1408@gmail.com.

O Canal do Pirulla no YouTube foi criado em 2006 e em 2022 ultrapassou um milhão de inscritos. Pirula também foi um dos criadores do projeto Science Vlogs Brasil, cujo objetivo é reunir canais de divulgação científica nacionais com finalidade de combater a 'onda' anticiência na internet.

Em 2023, Pirulla publicou o livro "Darwin Sem Frescura", em coautoria com Reinaldo José Lopes.