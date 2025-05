Vivi Noronha e Oruam protestam em frente ao presídio onde está MC Poze

Viviane Noronha, esposa de MC Poze do Rodo, e o rapper Oruam participaram de um protesto contra a prisão do cantor.

O que aconteceu

O ato ocorreu na noite de ontem em frente ao Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. A mobilização reuniu apoiadores que pediram a liberdade de MC Poze, preso pela Polícia Civil na quinta-feira.

Viviane, mãe de três dos cinco filhos do cantor, vestia uma camiseta com a imagem da família. As fotos do protesto foram compartilhadas pela própria influenciadora nas redes sociais. Manifestantes utilizavam cartazes com frases "MC não é bandido!" e "Liberdade para Poze".

A prisão de MC Poze

Artista é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o cantor realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV. A "segurança" desses eventos era garantida pela presença ostensiva de traficantes com armamento de grosso calibre, como fuzis.

A operação tem como base o cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, após evidências de que os shows realizados pelo artista são financiados pela organização criminosa Comando Vermelho, contribuindo para o fortalecimento financeiro da facção por meio do aumento do consumo de drogas nas comunidades onde os eventos são realizados. Polícia Civil, por meio de nota enviada a Splash

Um desses eventos foi realizado no dia 19 de maio deste ano, na comunidade da Cidade de Deus, com a presença de diversos traficantes armados. Segundo as investigações, o show ocorreu poucas horas antes da morte do policial civil José Antônio Lourenço, integrante da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em uma operação policial na comunidade.

Repertório musical do cantor também está sob investigação, pois as letras fariam apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incitariam confrontos armados entre facções rivais.