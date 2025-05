Virginia esclarece sobre desenho de Zé Felipe em jatinho: 'Fake news'

zA equipe da influencer Virginia Fonseca esclareceu boato de que o desenho de Zé Felipe teria sido apagado dos jatinhos da família, apenas alguns dias após o anúncio da separação do casal.

O que aconteceu

Vídeo do adesivo da família sendo removido estava viralizando nas redes. Uma gravação de um dos adesivos com a família de Virginia Fonseca e Zé Felipe, incluindo os filhos José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor, sendo removidos rodou pela internet e foi amplamente comentada.

Virgínia mandou REMOVER o desenho de sua família de seu jatinho após término com o Zé Felipe. — POPTime (@siteptbr) May 31, 2025

O adesivo estaria sendo removido porque o avião não é mais de Virginia e Zé Felipe. De acordo com a equipe da influencer, o casal não é mais dono daquele avião em específico, e este seria o motivo da remoção do adesivo, não qualquer outra razão.

Segundo a assessoria, tem havido muitas "fake news" sobre o divórcio na internet. "Estamos tentando combater a imensa quantidade de fake news disseminadas sobre o assunto. Pedimos para que confiem somente nos canais oficiais e quando houver confirmação de representantes de Zé Felipe e Virginia".

Leia a nota na íntegra:

"A informação publicada a respeito do avião de Virgínia e Zé Felipe não procede. A aeronave que aparece no vídeo, que tem circulado nas redes sociais, não é mais do ex-casal.

A assessoria de imprensa tem se colocado à disposição para esclarecer qualquer dúvida, dentro do limite de privacidade dos envolvidos.

Estamos tentando combater a imensa quantidade de fake news disseminadas sobre o assunto. Pedimos para que confiem somente nos canais oficiais e quando houver confirmação de representantes de Zé Felipe e Virgínia".