Como Silvio Santos 'driblou' direitos e colocou a Liga dos Campeões na TV?

Hoje é dia dos apaixonados por futebol pararem para acompanhar a final da UEFA Champions League 2024/2025. O SBT é o responsável pela exibição do duelo entre PSG (FRA) x Inter de Milão (ITA), a partir das 16h (de Brasília), em TV aberta, para todo o Brasil. Mas você sabia que a emissora de Silvio Santos (1930-2024) foi pioneira na transmissão de uma final do maior torneio de clubes do futebol europeu?

Qual a história da Champions League na TV brasileira?

A primeira final da Liga dos Campeões (antiga Copa dos Campeões) foi exibida na TV brasileira via TVS (atual SBT), em 30 de maio de 1979. Na busca por encaixar sua nova emissora no gosto popular, Silvio Santos exibiu o confronto de Nottingham Forest x Malmo em uma grade de programação repleta de desenhos.

O grande detalhe é que o canal do empresário passou na TV uma gravação da decisão europeia de 1979 —ou seja, a ideia não exigiu a compra dos direitos por não transmitir ao vivo. Na década de 1970, a Embratel era responsável por disponibilizar o sinal de satélite para transmissões de competições do exterior, mas não recebia solicitações relacionadas a Liga dos Campeões devido à baixa popularidade do torneio.

TVS exibiu a primeira final de Champions League no Brasil Imagem: Divulgação

Dois anos antes, a Globo chegou a anunciar que exibiria ao vivo o duelo entre Liverpool (ING) x Borussia Dortmund (ALE). Porém, a emissora de Roberto Marinho não recebeu o sinal de transmissão e ficou "devendo" ao público no dia do jogo.

Uma decisão de Champions League somente voltou a figurar na TV brasileira cinco anos após o teste de Silvio Santos. A Globo adquiriu os direitos de transmissão das finais do torneio e exibiu ao vivo o jogo Roma (ITA) x Liverpool (ING). Assim, até o ano de 1995, o canal se consolidou como a emissora dos eventos europeus —mostrou jogos da Recopa Europeia e Copa da UEFA.

TV Globo fez a primeira transmissão ao vivo de uma final de Liga dos Campeões Imagem: Divulgação

A partir de 1996, TV Cultura e Rede Manchete (extinta em 1999) passaram a disputar a exibição dos jogos após desistência da Globo. Em 2003, a empresa de mídia TopSports Venture se tornou responsável pela comercialização dos direitos da competição europeia no Brasil e passou a exigir a exibição de mais jogos além da grande final.

Dessa forma, a RedeTV! foi a primeira emissora a assumir as transmissões da UEFA Champions League no novo modelo e manteve a veiculação das partidas em 2003 e 2004. No ano seguinte, uma briga judicial entre a emissora de Amilcare e Marcelo de Carvalho e a empresa de mídia responsável pelos direitos fez com que a Band ganhasse a exibição dos jogos da edição 2005.

Com o crescimento da popularidade do torneio, principalmente após o título do Barcelona (ESP) de Ronaldinho Gaúcho em 2006, a Record adquiriu os direitos de transmissão. A emissora de Edir Macedo apostou no torneio em sua grade de programação e chegou a fazer frente contra a Globo na audiência com as transmissões das edições 2007, 2008 e 2009.

Em 2009, a Globo superou oferta da Record e readquiriu os direitos de transmissão da UEFA Champions League —mantendo vínculo até 2015. Para cumprir o contrato, a emissora sublicenciava os jogos até a fase de quartas de final para Band e exibia semifinal e final da competição. Em paralelo, a ESPN Brasil seguia como detentora dos direitos do torneio em TV fechada e o recém-criado Esporte Interativo conseguiu acordo para exibir todos os jogos de terça-feira.

Em 2014, o Esporte Interativo já havia se tornado TV fechada e destronou a ESPN Brasil na briga pelos direitos de transmissão do campeonato europeu de futebol. Quatro anos depois, o canal deixou de existir em virtude da Turner ser dona também da Sky, mas os direitos da Champions em TV fechada foram mantidos e os jogos passaram a ser exibidos pelos canais TNT e Space.

Tiago Leifert é o narrador da Champions League no SBT Imagem: Reprodução/SBT

Na TV aberta, a Globo seguiu como detentora dos direitos de transmissão até 2020, sublicenciando alguns jogos com a Band até 2019. A chegada da pandemia da covid-19 fez a emissora rever gastos e cortar investimentos no esporte.

Em 2021, o SBT adquiriu os direitos de transmissão e passou a exibir os principais jogos desde a fase de grupos. A emissora de Silvio Santos tem contrato de transmissão com exclusividade em TV aberta até 2027.