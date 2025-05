Sabrina Sato desabafa sobre suas duas perdas gestacionais: 'Um luto muito difícil'

Sabrina Sato relembrou as duas vezes em que engravidou do marido, Nicolas Prattes, e perdeu os bebês. No Conversa com Bial, que foi ao ar nesta sexta-feira, 30, o casal, que está junto há quase dois anos, relembrou o quão difícil foi viver o luto.

Na primeira gravidez, logo no começo do namoro, Prattes se preparava para gravar sua primeira cena na novela das nove, Mania de Você, que estreou em setembro de 2024.

"Entra ela, pegando na minha mão, me dando uma força que, cara, eu que tinha que estar dando essa força para ela. Sabrina é uma força da natureza absurda. A gente se reconstruiu e se fez a partir daquele momento", contou o ator.

A segunda perda gestacional aconteceu quando Sabrina apresentava o The Masked Singer Brasil, em outubro de 2024.

"A gente viveu aquela gestação e vazou que eu estava grávida. Gravei esse reality todo grávida. Estava feliz. Estava com quase três meses. A gente estava a milhão, feliz", emocionou-se Sabrina.

"Quando a gente perdeu, foi um luto muito difícil. Só que eu, até nisso, aprendi muito com o Nicolas: ser muito positiva é querer fugir também da dor. Eu queria logo voltar a gravar e ele me disse: 'Amor, me escuta. Se a gente não ficar juntos agora, você não vai ficar em paz. Essa dor vai ser levada adiante. Ela vai voltar. O melhor é a gente ficar junto, quietos. Viver esse momento e entender", contou ela a Pedro Bial.

Casal fala da diferença de idade

Depois, em tom bem-humorado, Sabrina Sato lembrou que Nicolas Prattes tinha seis anos quando ela participou do BBB 3. No entanto, a diferença de 16 anos entre eles não representa nada, frisou ela.

"Eu vejo todos os dias o olhar lindo. Eu encontrei a minha paz. O que ele me dá, apesar de ser tão novo, é a maturidade. Ele me deixa centrada, porque sou desgovernada. Encontrei um equilíbrio muito importante que eu precisava no Nicolas", disse ela.

Prattes lembrou que foi ele quem tomou a iniciativa de conquistar a mulher. "Mandei um 'feliz Natal' para ela, em 2023. Ficamos conversando no Réveillon", lembra ele.

Após a separação do ator Duda Nagle, no início de 2023, após sete anos de relacionamento, Sabrina afirmou que estava "desiludida com o amor". Os dois são pais de Zoe, de 6 anos.

"Havia me prometido ficar sozinha com a Zoe. Ia beijar na boca, mas não ia me apaixonar. Aí a gente se encontrou! Estava na minha. Nicolas é um senhor e eu sou uma menina", contou ela.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casaram em janeiro de 2025.