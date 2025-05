Rafael Cardoso desabafa em aniversário do filho após dois anos sem vê-lo

Rafael Cardoso, 39, escreveu uma carta no aniversário do filho, Valentim, que está completou 7 anos ontem (30) após dois anos sem vê-lo.

O que aconteceu

O ator desabafou e falou do amor que sente pela criança. "Existem histórias que as pessoas contam, e existem verdades que moram no coração. A nossa verdade é simples: eu sou teu pai, e te amarei até o último segundo da minha vida — e depois também."

Rafael está impedido de ver Valentim e Aurora, 10, frutos do casamento de 15 anos com Mari Bridi. A influenciadora obteve uma medida protetiva contra ele, que nega as acusações de agressão.

Na semana passada, em entrevista ao Fofocalizando (SBT), Rafael lamentou a ausência dos filhos. "A verdade sempre vem à tona. Eu não escondo nada de ninguém, até porque não devo nada a ninguém. Acho que assumir cada B.O. é responsabilidade. Sei que tudo o que tem acontecido comigo, eu também tenho minha parcela de responsabilidade. Não tive habilidade de trabalhar as situações muitas vezes e estou pagando por isso."