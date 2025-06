Leifert se emociona com técnico do PSG e fala de filha: 'Na luta há 2 anos'

Tiago Leifert, 45, se solidarizou com o técnico do PSG, Luis Enrique, que perdeu a filha Xana, de 9 anos, em 2019, vítima de um câncer nos ossos.

O que aconteceu

Momento de emoção aconteceu hoje durante a transmissão da final da Champions League. O técnico do PSG usou uma camisa com a imagem da menina durante a comemoração do título.

O Luis Enrique é um cara especial. Não deve ser fácil e eu queria dizer que eu não posso imaginar, mas imaginar eu consigo. Infelizmente. Tenho muito respeito por ele porque essa luta aí é dura. A minha filha está bem, gente! Está na luta há dois anos e está bem. A bichinha é forte. Leifert, com a voz embargada de emoção

Luis Enrique falou sobre homenagem em entrevista à TNT Sports. "Essa foto reflete muito como era a felicidade da minha filha nas festas, sempre conectada com a minha família. Agora é hora de comemorar".

Leifert é pai de Lua, de 4 anos, fruto do casamento com Daiana Garbin. A menina foi diagnosticada com retinoblastoma, um tipo raro de câncer ocular, aos 11 meses de vida. Desde então, o casal lidera a campanha "De Olho nos Olhinhos".