João Silva diz que 'dava muito trabalho' ficar com mulher quando era gordo

João Silva, 21, revelou que tinha mais dificuldades para conquistar mulheres quando estava acima do peso.

O que aconteceu

Silva admitiu que era "difícil pegar" as meninas por estar obeso, mas que se "virava". "Não passava fome, chegava a ficar com uma mulher ou outra, mas dava muito trabalho [para conquistar]. O gordinho tem que ser gente boa, agradável, com certeza isso ajuda", declarou durante participação no podcast Bagaceira Chique.

O apresentador também afirmou que sua vida mudou após eliminar 80 kg. "Além da parte da saúde, a autoestima melhora muito, isso é um fato. Você muda sua vida completamente".

Ele explicou que mantinha hábitos alimentares nada saudáveis e que precisou reeducar a alimentação. "Era doença. Obesidade é dura. Eu comia sem parar, tinha prazer. Botava um salgadinho na frente, eu nem via quando já tinha acabado. Eu nem percebia. Era compulsão mesmo".

João Silva, filho de Faustão, fez bariátrica aos 16 anos. Ele fala abertamente sobre a fase em que sofria com obesidade e destaca seu novo estilo de vida mais saudável, alinhado a uma rotina de exercícios físicos. "Eu passei a respirar diferente", completou.