Jards Macalé e Kiko Dinucci encontram seus violões em show histórico em SP

Apesar de pertencerem a gerações, cidades e formações musicais completamente diferentes, Jards Macalé e Kiko Dinucci são muito parecidos. As duas apresentações que realizaram nesta quinta (29) e sexta-feira (30), no Sesc Pompeia, em São Paulo, escancararam essa conexão.

Apresentando-se dentro do projeto Contorno da Canção: Violão Popular, concebido pela curadoria da unidade do Sesc para celebrar a importância do instrumento na música brasileira, os dois subiram ao palco sozinhos, apenas com seus respectivos violões, para apresentações que, sem temor de exagerar no adjetivo, foram históricas.

O carioca Jards, 82, é da primeiríssima geração da MPB, aquela impactada pelo violão de João Gilberto e que tomou o instrumento como batuta única para reger novos voos musicais. Isso o coloca ao lado de outros mestres do violão brasileiro, como Gilberto Gil, Jorge Ben, Baden Powell e Edu Lobo. Mas, em vez de cantar as belezas do Brasil, Macalé escolheu suas feiuras, construindo uma obra sobre o erro, o desalinho, o torto e o intransigente, enquanto criava paisagens sonoras idílicas para cantar sobre as sombras do país.

Essa é também a temática do paulista Kiko Dinucci, 47, cuja carreira prolífica inclui seus discos solo, seu trabalho com o trio Metá Metá (ao lado de Juçara Marçal e Thiago França), sua parceria com Douglas Germano e a produção de discos clássicos deste século. Kiko começou sua trajetória em bandas punk de Guarulhos e, aos poucos, foi descobrindo a música brasileira clássica.

Partiu primeiro do samba, para depois abraçar os desajustados de nosso panteão, como Itamar Assumpção, Luiz Melodia, Jorge Mautner e, claro, o próprio Jards, que ele perseguia como fã na adolescência nos anos 1990, atravessando São Paulo para assistir aos shows do futuro parceiro—quase sempre com pouquíssimas pessoas na plateia.

O cenário foi completamente oposto nas apresentações de quinta e sexta-feira, quando os dois se encontraram novamente no palco, sem nenhum outro músico ao lado. Sentados frente a frente, com seus violões no colo, conduziram o público a um transe brusco, rítmico e torto, como seus toques no instrumento.

Jards Macalé dividiu o palco com Kiko Dinucci em dois shows no Sesc Pompeia, em São Paulo Imagem: Divulgação

O espetáculo começou com um clássico do primeiro disco de Jards, sempre presente nos shows do Metá Metá: Let's Play That. Seus violões já se encontravam como um acidente de trânsito planejado, engalfinhando riffs, levadas, melodias e síncopes até tornarem-se irreconhecíveis—de tão semelhantes. Jards, um pouco mais melódico em suas frases musicais, contrastava com Kiko, mais frenético por sua natureza de guitarrista. Um ótimo ponto de partida para a noite.

A partir daí, desviaram para Nelson Cavaquinho, colocando-o no mesmo panteão do violão que Dorival Caymmi e João Gilberto, mas sob a literal Luz Negra (canção que escolheram tocar) —essa luz que tanto paira sobre as carreiras de Kiko e Jards.

Depois, revisitaram momentos de sua parceria. Primeiro, tocaram "Coração Bifurcado", faixa que batiza o disco mais recente de Jards, um pedido que Macalé fez a Kiko ao requisitar uma canção de amor. Em seguida, interpretaram "Vampiro de Copacabana", faixa de abertura do disco "Besta Fera", de Macalé, produzido por Kiko ao lado de Rômulo Fróes e Thomas Harres.

"A gente tocou o vampiro de Copacabana, agora a gente vai tocar o vampiro de São Paulo," anunciou Kiko antes de acompanhar Jards no violão, deixando-o cantar como crooner o clássico paulistano Ronda, de Paulo Vanzolini.

[Jards deixa o palco, Kiko toca duas músicas próprias sozinho. A resenha segue com riqueza de detalhes, capturando toda a emoção e significado desse encontro.]

Depois de ovacionados pelo teatro, nem se deram ao trabalho de sair do palco para emendar o mesmo bis da noite anterior: "Soluços", de Jards.

Essa camaradagem se transformou em uma amizade musical que não pode ficar restrita a apenas esses dois shows. O escritório Dinucci & Macalé tem tudo para render outros encontros igualmente históricos e evoluir naturalmente para novas composições- —e, quem sabe, até um disco em parceria.

O projeto Contorno da Canção segue no Sesc Pompeia com outros grandes encontros musicais nos próximos dias.