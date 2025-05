Filha de Paulo Cupertino comenta condenação do pai: 'Justiça foi feita'

Isabela Tibcherani, filha de Paulo Cupertino Matias, se manifestou publicamente após a condenação do pai pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele, Miriam Selma e João Alcisio.

O que aconteceu

A jovem falou sobre o sentimento de justiça após quase cinco anos de espera. "Durante todos esses anos que a gente esperou para ter um desfecho aceitável, um senso de justiça de fato", declarou Isabela, visivelmente emocionada. Ela afirmou ter sentido no coração a necessidade de se pronunciar após o julgamento.

Apesar de reconhecer que nada poderá apagar a dor causada pela tragédia, ela celebrou a decisão. "Não vai mudar o que a gente sente, a dor que foi causada, mas a gente consegue olhar para frente e pensar que, pelo menos, de alguma forma, fomos amparados. A justiça foi feita. É só gratidão por todo mundo que esteve ao meu lado e torceu para que isso acontecesse."

Isabela destacou que seguirá com a vida, agora com a certeza de que o responsável pelos crimes enfrentará as consequências. "Vamos seguir com a vida, como eu já vinha fazendo, mas agora com a certeza de que o grande culpado de todo o caos vai pagar pelo que fez."

O Tribunal do Júri de São Paulo condenou Paulo Cupertino a 98 anos de prisão. O triplo homicídio foi cometido no dia 9 de junho de 2019.