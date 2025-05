Hozier solta o cabelo e canta música pedida pelo público em São Paulo

"É sobre o meu cabelo?", perguntou Hozier antes de soltar os cachos e levar o público à loucura. O irlandês se apresentou em São Paulo na noite de sexta-feira, esbanjando simpatia, talento e vocais poderosos.

A Toca entrevistou o cantor durante a tarde, em um hotel próximo ao local do show. Na recepção, vários fãs faziam check-in quando foram surpreendidos pelo artista passando pelo lobby, sem nenhuma preocupação.

"Me sinto muito abençoado e feliz [com o apoio dos fãs]. Especialmente em dias difíceis, quando mal consigo acreditar que conquistei tudo isso. Tenho 10 anos de carreira, e ver o público reagindo às minhas músicas em lugares onde não falam minha língua me faz questionar que direito eu tenho de ser tão bem recebido", disse com exclusividade à reportagem.

Mais que boa música

Com um setlist de 23 músicas, Hozier sobe ao palco cantando em gaélico irlandês com "De Selby (Part 1)". Nos telões, legendas explicam o que está sendo dito. É o primeiro contato do público com sua poesia.

Filho de pais artistas, Hozier cresceu em um ambiente criativo, repleto de referências. Seu pai é músico; sua mãe, artista visual — foi ela, inclusive, quem pintou a capa do primeiro álbum do filho. Isso o incentivou a acreditar que valia a pena investir em uma carreira musical.

"Ter essa referência me fez enxergar que essa era uma trajetória possível. Muitas pessoas escolhem áreas acadêmicas por necessidade financeira. É fácil acreditar que arte não é um trabalho de verdade e que você não conseguirá viver disso. Mas resolvi tentar", conta. E parece que funcionou.

O show apresenta um mix de músicas suaves e dançantes. Enquanto "Like Real People Do" arrancou lágrimas da plateia, "Nobody's Soldier" fez todo mundo dançar. Esta última integra a trilha sonora da novela "Vale Tudo".

"Estou encantado. Essa é uma música que nos faz refletir sobre a violência estrutural dos tempos atuais. Fico muito feliz por ela estar na televisão", comenta.

Hozier se diverte com fãs brasileiros no palco em São Paulo Imagem: Divulgação

Hozier conquistou o mundo com "Take Me to Church", uma crítica social à forma como a religião controla as pessoas. Suas letras transitam entre poesias de amor envolventes e alerta sobre o mundo em que vivemos. Para ele, as canções têm o poder de despertar consciência.

"Elas podem trazer reflexão. Mas há também quem ouça minha música sem conhecer a mensagem política por trás. Para mim, essas canções funcionam como documentos sobre o que é viver na nossa época", explica.

Antes de cantar "Nina Cried Power", fez um discurso incentivando o uso da voz democrática para promover o bem. Posicionou-se contra todo tipo de preconceito — incluindo racismo, intolerância religiosa e discriminação contra pessoas LGBTQIAP+ — e pediu o cessar-fogo na guerra entre Gaza e Israel.

A resposta do público foi imediata: gritos de "Free Gaza" (em tradução livre, "Liberdade para Gaza").

A gente sabe tudo

Independentemente da música, o público brasileiro cantava com entusiasmo e emoção. Algo que o irlandês reconheceu diversas vezes no palco: "Nunca ouvi isso sendo cantado assim. Obrigado."

Carismático, conversou com os fãs em português, apresentou sua banda três vezes — animando a plateia, que chamava os integrantes de lindos —, sorriu e brincou. Nem parecia o homem reservado da entrevista.

Seu álbum mais recente traz inspirações de "O Inferno de Dante", de Dante Alighieri. Embora ame o contato direto com o público apaixonado por sua arte, Hozier admite que os altos e baixos da carreira se intensificam na estrada.

"Claro que não é um inferno no sentido literal. Mas a turnê é uma experiência de extremos. É onde vivo meus maiores êxtases e também os momentos mais difíceis. Nunca estive tão cansado. Mas, sem dúvida, os bons momentos superam os desafios", afirma.

O cansaço, no entanto, desaparece quando o público grita desesperadamente por "First Time" -- que nem estava no setlist -- e é atendido.

E essa não foi a única surpresa da noite. No primeiro bis, Hozier reapareceu no meio do público, em um pequeno palco montado no centro da pista do Espaço Unimed. De lá, agradeceu a presença de todos em seu primeiro show solo no país e cantou "Cherry Wine" e "Unknown / Nth".

A segunda fala sobre um amor que não resistiu à distância. Reservado quanto à vida pessoal, o cantor admite que há traços de suas histórias nas composições.

"Não trato minhas músicas como um diário, mas elas são muito pessoais para mim. Escrever é uma forma divertida de explorar minhas vivências, usando analogias e mitologia, por exemplo", diz.

O encerramento ficou por conta de "Work Song", com participação surpresa da cantora Laufey, que se apresenta neste sábado no Popload Festival, também em São Paulo.

Hozier segue para o Rio de Janeiro, onde faz show no domingo, encerrando sua passagem pelo Brasil.

E nós já estamos com saudade.