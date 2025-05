Final de 'Garota do Momento' tem mais uma morte e revelação de Nelson

Neste sábado (31), em "Garota do Momento" (Globo), em um telefonema misterioso, Nelson confessa que está cansado de fingir que se regenerou.

E, ao final do capitulo, Maristela provoca um acidente contra Geraldo, que morre ao cair no poço do elevador.

Geraldo (Bruno Lourenço Fernandes) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Clarice é levada pelo delegado. Vera apoia Sebastião. Gregório visita Clarice na delegacia. Basílio retorna para a Perfumaria Carioca, e é cercado por fãs. Bia tem alta do hospital. Ronaldo avisa a Bia que Clarice foi presa.

Jacira, Anita, Sérgio, Topete e Eugênia decidem seu plano contra Mirtes. Eugênia agradece Topete por ter salvado seu pai.

Zélia pede perdão a Bia por suas mentiras. Sebastião se prepara para sua cirurgia. Bia e Zélia garantem a Clarice que ela deixará a prisão.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.