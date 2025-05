Terra Prometida: fazenda milionária de Henrique e Juliano tem até aeroporto

Os sertanejos Henrique e Juliano são donos da Fazenda Terra Prometida, em Porto Nacional (TO), onde criam gados nelore. Com atuação também na agropecuária, os músicos são responsáveis por um leilão anual, que bateu recordes na edição de 2025.

Como é a fazenda da dupla

O empreendimento fica no estado natal da dupla. Henrique e Juliano nasceram em Palmeirópolis, no interior do Tocantins. Segundo o portal oficial da dupla, eles "não abrem mão da vida na fazenda" e procuram manter suas "raízes" de infância. A fazenda da qual hoje são donos é a mesma que os músicos visitavam quando eram crianças.

Quando o reconhecimento do público veio e, por consequência do trabalho, o dinheiro também apareceu, surgiu a oportunidade de comprar uma fazenda. [...] A fazenda pra gente é o descanso também. A gente vive uma correria, a agitação dos palcos, vendo muita gente o tempo todo. Então aqui é onde a gente tem a ligação com os animais e [consegue] ficar mais tranquilo

Henrique, em entrevista ao canal Tocantins Rural

A fazenda é o lar de toda a família Além dos pais de Henrique e Juliano, os irmãos têm suas respectivas casas na propriedade, para onde vão durante as folgas na agenda de shows com as esposas e os filhos.

Dentro da propriedade, há um aeroporto à disposição da família. A pista serve para a locomoção da dupla via jatinho e para que Juliano possa pilotar helicóptero —o cantor tem autorização para pilotar e tem a própria aeronave. Para abrigar os jatos e helicópteros da dupla, há um hangar.

Vista aérea da fazenda. À esquerda, as estruturas para o cuidado com os gados. No centro, as casas da família. À direita, a pista para pousos e decolagens Imagem: Reprodução/YouTube/Fatos Rurais

O local possui cerca de 1.306 hectares de terra. Como área de lazer, a fazenda tem uma piscina de borda infinita, lago e represa para a pesca esportiva.

Vista aérea da Fazenda Terra Prometida, de Henrique e Juliano Imagem: Reprodução/Instagram@nelorehej

Na Terra Prometida, Henrique e Juliano criam cerca de 620 gados da raça nelore com "alto valor genético". Conforme informações do portal especializado Compre Rural, a marca Nelore H&J é referência na pecuária seletiva nacional. Além de mais de 90 baias, a fazenda tem um tatersal, local especializado para a realização de leilões.

Parte das estruturas destinadas aos animais criados na Fazenda Terra Prometida Imagem: Reprodução/Instagram@nelorehej

O gado sempre foi uma paixão minha, do meu irmão e do meu pai, até pelo potencial de ganho e de lucro. É atividade rural que a gente mais se identifica Henrique, ao Tocantins Rural

A dupla Henrique e Juliano com gados nelore criados na Fazenda Terra Prometida Imagem: Divulgação/Nelore Paranã

Um leilão realizado pela dupla no último fim de semana teve um faturamento histórico. Segundo o Canal Rural, responsável pela transmissão oficial do evento, o Leilão Terra Prometida — feito em parceria com a Agropecuária Nelore Paranã - teve R$ 137,5 milhões em faturamento, um valor R$ 65 milhões mais alto do que a edição realizada no ano passado. O vídeo abaixo foi publicado no perfil da fazenda no Instagram em 2023, como parte da divulgação do leilão daquele ano.