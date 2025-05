Fabiana Justus desmente boato de que teria comprado medula: ‘Maldade’

Fabiana Justus rebateu rumor de que teria comprado medula óssea para o transplante que fez para tratar o câncer, afirmando que isso "não existe".

Não existe isso de 'comprar' medula. Não existe fila, portante não existe furar fila. Não é igual à doação de um órgão sólido. Fabiana Justus, via Instagram

O que aconteceu

Fabiana Justus afirmou que seu transplante foi uma "grande benção de Deus". A empresária, respondendo um fã que havia perguntado se ela comprou a medula, esclareceu o processo: "A medula é basicamente uma transfusão de sangue, que é feita por compatibilidade. Eu entrei no sistema […] Assim como qualquer outra pessoa. E é feito pelo SUS. O fato de terem encontrado um doador rápido foi uma grande benção de Deus!".

Justus afirmou que estes boatos são "maldade" e "falta de informação". Dizendo que o processo é como uma transfusão mesmo, a influenciadora reiterou que seu transplante de medula foi tratado com urgência, "porque eu precisava com muita urgência".

Fabiana recebeu o diagnóstico de leucemia no ano passado. A empresária descobriu a condição no início do ano passado, passou por quimioterapia e por diversos tratamentos, inclusive pelo transplante de medula em março de 2024, e anunciou a remissão do câncer.