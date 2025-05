Ex-BBB Gustavo Marsengo exibe resultado de harmonização facial

Gustavo Marsengo, 34, mostrou resultado de harmonização facial.

O que aconteceu

Ex-BBB compartilhou foto ao lado da esposa, Laís Caldas, no Instagram. O casal está em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Eu me senti um pouco estranho, com o rosto muito inchado. Com o passar dos dias, esse inchaço foi saindo e eu fui me acostumando e amando ainda mais o resultado. É claro que muita gente me mandou msg falando que eu não precisava, que eu me estraguei. Gustavo

Ele rebateu as críticas em texto compartilhado na quarta-feira (28). "Cada um tem a sua opinião e eu respeito todas, mas o que importa para mim é que eu vou chegar nos meus 35 anos com menos rugas, menos gordura, mais cabelo e com uma mandíbula mais desenhada. A transformação ainda não acabou."