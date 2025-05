Fã de Carrie e cia? Veja 5 livros para quem curte 'Sex and the City'

Você sabia que a série "Sex and the City", sucesso estrondoso nos anos 1990 e 2000, é baseada em um livro de mesmo nome? Tanto o livro quanto a série são baseados na vida da autora, Candace Bushnell, que escrevia uma coluna homônima no jornal The New York Observer.

Carrie e as amigas seguem "na ativa" na série "And Just Like That...", cuja terceira temporada estreou na última semana. Para quem é fã da produção, os livros abaixo são um prato cheio! Confira:

"Os Diários de Carrie", de Candace Bushnell (Galera, tradução de Alda Lima)

Para quem quer conhecer melhor o universo da série, "Os Diários de Carrie" conta a história da adolescência e do início da vida adulta de Carrie. O primeiro livro explora a vida da protagonista no ensino médio, com todas as paqueras e dilemas dessa fase, mas já com o sonho de se mudar para Nova York e ser uma escritora. O segundo, "O Verão e a Cidade", acompanha os primeiros passos de Carrie em NY, ao lado de Samantha e Miranda antes de entrar na faculdade.

Os livros também viraram série: "The Carrie Diaries" foi ao ar entre 2012 e 2013, estrelada por AnnaSophia Robb e Austin Butler.

"De Quatro", de Miranda July (Amarcord, tradução de Bruna Beber)

Escolhido pelo New York Times como um dos melhores livros do ano passado, "De Quatro" é uma história envolvente sobre sexualidade, menopausa, feminilidade, liberdade e casamento. A protagonista, daquelas que amamos odiar, é uma artista famosa de 45 anos que decide viajar de carro de Los Angeles a Nova York sozinha, deixando o marido e o filho em casa.

Pouco após o início a viagem, porém, ela decide sair da rodovia e se hospedar em um motel, onde se apaixona por outro homem e se permite viver novas experiências em um ambiente nada "doméstico". Para quem curte o "sex" em "Sex and the City".

"Dias Lentos, Encontros Fugazes", de Eve Babitz (Amarcord, tradução de Cecilia Madonna Young)

Esse é para quem curte a "city" de "Sex and the City" —aqui, a "musa" da autora é Los Angeles. Eve Babitz, escritora e artista visual, traz dez contos sobre os anos 1960 e 1970 na cidade, que vivia a efervescência da era "sexo, drogas e rock'n'roll". As histórias descortinam aventuras nos bastidores de Hollywood —tudo isso nas palavras de alguém que estava lá.

"Gossip Girl", de Cecily Von Ziegesar (Galera, tradução de Ryta Vinagre)

Considerada a "Sex and the City" teen, "Gossip Girl" também virou uma série de sucesso que revelou atores como Blake Lively e Penn Badgley. A saga acompanha Serena van der Woodsen e Blair Waldorf, duas estudantes da elite nova-iorquina. Enquanto as duas navegam pelos conflitos da adolescência, a "Gossip Girl", dona de um blog anônimo de fofoca, causa entre a alta sociedade expondo tudo o que acontece nas rodinhas mais privilegiadas da cidade.

"Os Delírios de Consumo de Becky Bloom", de Sophie Kinsella (tradução de Eliane Fraga)

Um clássico da "chick lit", um gênero da literatura com personagens femininas modernas e temas leves. Consumista como Carrie, a britânica Becky Bloom escreve sobre mercado financeiro, mas ironicamente está toda endividada. Ainda assim, acha tempo para viver um romance —e fazer mais compras, claro. Virou filme em 2009, estrelado por Isla Fisher.

