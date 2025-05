Começa Miss Mundo 2025 na Índia com duas brasileiras na disputa; acompanhe

A final do Miss Mundo 2025 acontece neste sábado (31), diretamente de Telangana, na Índia, e conta com duas brasileiras na disputa. A Miss Brasil, Jéssica Pedroso, 25, busca conquistar o segundo título para o país — o primeiro foi da médica Lúcia Peterle, em 1971. Já a Miss Portugal, Maria Amélia Baptista, 27, nascida no Rio de Janeiro, tenta conquistar o título inédito para o país que representa.

Carrego comigo minha história, minhas raízes e a responsabilidade de representar um país tão diverso e rico. O que me move é o desejo de inspirar outras pessoas. O título seria um reconhecimento incrível, mas meu maior troféu é transformar vidas através da minha voz e das minhas ações. (...) Representar o Brasil no Miss Mundo é mais do que um sonho, é uma missão.

Jéssica Pedroso a Splash, antes da final

Como está sendo o concurso

Concurso é dividido em classificações: Top 40, Top 20, Top 8 e anúncio das finalistas e vencedora.

Alguns países já se classificaram nos últimos dias pelo desempenho em provas como a esportiva, de talento e projetos sociais.

Etapas como a de talento é caminho possível para Hollywood. Marie Halle Berry, Miss EUA e 6º lugar no Miss Mundo 1986, foi a primeira miss que disputou um grande concurso a ganhar um Oscar, em 2002. Lynda Carter, a primeira Mulher Maravilha, esteve no Miss Mundo 1972 pelos EUA. Já Michelle Yeoh representou a Malásia no Miss Mundo 1983.

Marie Halle Berry, 6º lugar no Miss Mundo 1986; Lynda Carter, semifinalista no Miss Mundo 1972; e Michelle Yeoh Miss Malásia no Miss Mundo 1983. Imagem: Reprodução/ Facebook

Estão no Top 40 (parcial): Camarão, República Dominicana, Estônia, Índia, Indonésia, Irlanda, Martinica, Montenegro, Namíbia, Porto Rico, Tailândia, Trindade e Tobago, Turquia, Uganda, País de Gales e Zâmbia.

Miss Brasil Jéssica Pedroso no palco do Miss Mundo 2025 Imagem: Reprodução/Telemundo Puerto Rico

Certame começou às 10h no horário de Brasília (18h30 em Telangana).

Os primeiros blocos estão apresentando os países por continentes. Foram apresentadas as candidatas das Américas e Caribe, em seguida da África. Na sequência veio a Europa e, por último, o grupo Ásia e Oceania.

Texto em atualização