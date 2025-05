Carol Peixinho mostra detalhes do quarto do primeiro filho com Thiaguinho

Carol Peixinho, 40, mostrou como está ficando o quarto do seu primeiro filho, Bento, fruto da relação com Thiaguinho, 42.

O que aconteceu

A ex-BBB compartilhou os detalhes da decoração inspirada no fundo do mar e na música. "O quartinho do Bento está ganhando forma."

Ligia Ramos, artista responsável pela pintura, também compartilhou o processo e contou que o projeto foi pensado a partir de um pedido do casal. "Com um tema que une a beleza do fundo do mar com a magia da música."