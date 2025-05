Bailarina de Anitta denuncia importunação sexual durante viagem de ônibus

A bailarina Alline Azevedo, que faz parte do ballet de Anitta, relatou nas redes sociais um episódio de importunação sexual que sofreu durante uma viagem de ônibus.

O que aconteceu

Alline disse ter percebido que o homem praticava atos obscenos dentro do coletivo. O suspeito, segundo ela, já havia embarcado no ônibus visivelmente alterado, falando frases desconexas e se comportando de maneira inadequada. A viagem era do Rio de Janeiro com destino a Santos, em São Paulo.

Em determinado momento da viagem, eu estava deitada, de lado, com o banco reclinado. Pela fresta entre os assentos, consegui ver que ele estava se masturbando. Na hora, gritei com ele: 'Você está ficando maluco?'. Ele negou, e eu avisei que se continuasse falando comigo, ia resolver de outro jeito.

Aline Azevedo

A situação mobilizou outros passageiros e o motorista foi acionado. O ônibus fez uma parada em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de onde todos seguiram para a delegacia. Alline optou por interromper a viagem para registrar boletim de ocorrência. "Precisa ser feito um boletim de ocorrência, precisa ser feita alguma coisa. A polícia não pode simplesmente tirar ele do lado. Então dali derrubei a minha viagem, nós fomos pra delegacia, pra abrir o boletim de ocorrência, explicar o que estava acontecendo", relatou.

Aline, que também é coreógrafa de Kevin O Chris, disse que vai seguir com a denúncia. "Eu vou até o final com ele. Agora ele está fichado na polícia, vai responder alguma coisa que a gente vai entender o que vai acontecer. Mas eu poderia apenas seguir a minha viagem, mas acho que isso não é a solução", concluiu.