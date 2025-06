Após fim de contrato, Gloria Perez ameaça expor bastidores de 'Travessia'

Após rompimento de contrato na Globo, Gloria Perez ameaçou expor bastidores de 'Travessia', em resposta a um internauta no X, antigo Twitter, ontem, que comentou sobre supostos privilégios de Manuela Dias, autora de "Vale Tudo", na emissora.

O que aconteceu

O post, a qual Perez respondeu, lista o que aconteceu com diversos autores de novelas no Globo. Sarcasticamente dizendo que Manuela Dias é "uma coitada perseguida", o internauta afirmou que Gloria Perez "perdeu confiança da diretoria por causa de 'Travessia'", usando o caso dela em comparação ao de Dias.

"Travessia" foi uma novela amplamente criticada. Com recepção negativa desde o início, inclusive pela atuação de Jade Picon em um de seus papéis principais, a novela enfrentou desafios nos bastidores também, com Gloria Perez sugerindo que houveram interferências em sua visão criativa.

Antes do fim de seu contrato na Globo, Perez tinha uma novela com os primeiros capítulos prontos, mas, a emissora desistiu de levá-la adiante devido à temática envolvendo aborto. "Meu último contrato foi para fazer a novela que entraria depois de Vale Tudo. Sinopse aprovada, capítulos iniciais escritos, a direção considerou que o assunto aborto era inadequado para as novas diretrizes que se pretende dar às novelas".