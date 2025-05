Angela Ro Ro está debilitada e 'não vai ao banheiro sozinha', diz produtor

Paulinho Lima, produtor musical, compartilhou um desabafo sobre o estado de saúde da cantora Angela Ro Ro, 75. Recentemente, ela pediu doações nas redes sociais afirmando estar com suspeita de câncer.

O que diz produtor musical

(Angela) está no seu apartamento, em Copacabana, onde sempre viveu desde criança, completamente debilitada, sem querer receber ninguém, se automedicando, insistindo em não receber médicos, a não ser os que possa fazer consultas por telefone. Quem conseguiu entrar em sua casa, usando as mais diversas estratégias, a encontrou debilitada e sem condições de ir sozinha ao banheiro.

Paulinho Lima

Ele divulgou uma foto antiga em que posa ao lado da cantora em suas redes sociais. "Já a resgatei uma vez, quando produzi seu primeiro disco e seu primeiro show no Teatro Ipanema. Ela é sempre carinhosa comigo."

Paulinho afirmou que os amigos próximos estão com receio de contrariar o desejo de Angela Ro Ro. "Pode ser que, com essa postagem, ela me ameace com processos e outras coisas. Estou pronto para os tribunais."

Dói saber que a solidão existe. Não paro de receber mensagens perguntando sobre ela.

Paulinho Lima

Anteriormente, Angela Ro Ro também usou o Instagram para falar sobre problemas de saúde. No sábado (24), ela fez um post anunciando o cancelamento de shows. "Conto com a força e a fé de vocês todos para minha recuperação."