Zezé Motta recorda seu primeiro ensaio nu: 'Fui expulsa da igreja por isso'

Zezé Motta, 80, recordou seu primeiro trabalho de nudez artística: uma publicidade de motocicleta para a extinta revista A Pomba, em 1970.

O que aconteceu

A atriz posou nua junto de um modelo masculino, também despido. "A primeira vez que eu posei nua foi para a capa de uma revista e ainda fazendo campanha de uma marca de moto. Sabe aquele jabá no início da carreira que não dá pra recusar?", comentou ela, no Instagram.

A propaganda causou tanto escândalo que Zezé acabou expulsa da igreja que frequentava. "Está aí um ensaio que deu o que falar. Por conta dessas fotos, fui expulsa da igreja que ia com a minha mãe."

Apesar dos tabus próprios da época — e da criação conservadora que teve —, ela afirma sempre ter encarado a nudez como algo natural. "Tive uma infância muito reprimida. Cresci num internato, e lá me ensinaram que as meninas precisavam ser protegidas dos homens. Lá, não podíamos [sequer] nos olhar peladas. Em casa, o discurso era similar com minha mãe — mas eu sempre encarei a nudez com naturalidade e nunca me permiti ser reprimida."

Imagem: Reprodução/Instagram

