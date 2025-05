Who Calls: app da Kaspersky barra ligações de telemarketing e golpes

Who Calls é um novo aplicativo da empresa de segurança Kaspersky para impedir chamadas de telemarketing e tentativas de golpe. Ele tem uma versão grátis básica, e uma paga, que custa R$ 20 por ano, que identifica até chamadas de golpistas no WhatsApp.

O que aconteceu

Who Calls usa inteligência artificial para classificar e bloquear chamadas. Ao receber a chamada de um número desconhecido, ele exibe a reputação do número (indica se o número é conhecido como spam), a categoria da empresa (tipo de atividade que ela exerce) e o nome da organização.

Companhia diz que solução tem um banco de dados de números suspeitos e que usuários também podem denunciar. Neste último caso, a classificação garante que as chamadas sejam bloqueadas no futuro.

Who calls me, da Kaspersky, mostra até área de atividade de chamada de telemarketing Imagem: Reprodução

Na versão grátis do Who Calls, o app identifica e bloqueia chamadas suspeitas.

Já na versão paga (R$ 19,90 ao ano), a solução bloqueia chamadas suspeitas no WhatsApp. Além disso, permite impedir chamadas por categorias, notifica o usuário quando ele está ligando para um número identificado como spam e ainda funciona off-line. Usuários pagos no Android têm ainda direito a bloqueio contra chamadas de números estrangeiros, de números que não estão salvos na sua lista e ainda contam com proteção contra phishing por SMS.

Há 5 mil tentativas de ataques telefônicos por dia no Brasil, segundo levantamento da Kaspersky. Pesquisa realizada ano passado mostra que país é líder e grande parte das chamadas tem como objetivo golpes com motivação financeira, com criminosos se passando por bancos, por exemplo.

Como instalar?

Nesta página, tem instruções de como baixar o aplicativo. Para iOS, basta clicar neste link e seguir as instruções.

Apps da Kaspersky não aparecem na Play Store, do Google. No ano passado, a empresa foi alvo de sanção dos EUA, então a instalação tem que ser feita baixando o arquivo oficial ".apk" da solução, disponível na página da companhia. A empresa também ensina como realizar o processo e como voltar a proteger o aparelho após liberar a instalação de apps fora loja.