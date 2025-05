Whindersson Nunes responde piada sobre morte do filho: 'Perturbador'

Whindersson Nunes, 30, usou as redes sociais para expressar sua revolta diante de um comentário ofensivo publicado na plataforma X.

O que aconteceu

A publicação fazia uma piada de mau gosto relacionada à morte do filho do humorista, João Miguel. O bebê faleceu em 2021 após nascer prematuro.

Tudo começou com uma fala feita por Whindersson no passado. Na ocasião, um perfil havia acusado Whindersson de utilizar pautas LGBTQIA+ para ganhar visibilidade em seus shows. "Aí é pink money. Respeito minhas mãos trans masculinas, treinamos juntos, eles são da tropa, me dão a senha. Não preciso tirar dinheiro de quem tem 35 anos de expectativa de vida. Mas de outro homem cis eu gosto de tomar bens materiais e dinheiro", disse o comediante na época.

A frase foi mal interpretada por alguns, que voltaram a criticá-lo, alegando desrespeito à população trans. Em meio às reações, um internauta fez um comentário cruel, aludindo à morte de João Miguel. "Pessoas trans: 35 anos de expectativa de vida. Seu filho: não chegou a ver a luz do dia", disseram.

Visivelmente abalado, Whindersson respondeu com um desabafo. "Não entendo como um tuíte apontando um dado perturbador do país que mais mata pessoas trans no mundo foi mal interpretado a ponto de fazerem piada sem graça, porque só faz sentido do lado jumento da interpretação com a morte do meu filho. Pai, desculpe. Eles não sabem o que fazem."