Vivi Noronha cobra apoio de artistas após prisão de Poze: 'Cadê os MC's?'

Viviane Noronha, esposa do MC Poze do Rodo, usou suas redes sociais para cobrar solidariedade dos colegas do meio artístico após a prisão do funkeiro.

O que aconteceu

A esposa do rapper questionou a ausência de apoio. "Cadê os MC's da cena? Todos os artistas que adoram pedir uma moralzinha no off? Cadê? Todo mundo bate no peito e chama de irmão, mas na hora de mostrar a tal irmandade, some. Um montão adora o bem bom e parar perto, mas na hora de se manifestar, ninguém quer aparecer", disse nas redes.

A influenciadora também desabafou sobre a prisão de Poze e afirmou sentir "ódio do sistema". "Sinto ódio do sistema, ódio da indiferença, ódio do preconceito e principalmente da perseguição. Vocês distraem a população do que realmente importa, são completamente injustos! Pode começar a aceitar que o preto favelado que mudou sua realidade vai ter voz, sim, vai lutar e conquistar mais uma vez. É por isso que muita gente não confia na polícia."

MC Poze foi preso ontem pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O cantor está sendo investigado por apologia ao crime e suposto envolvimento com tráfico de drogas.